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Запрет на движение транспорта будет действовать до конца лета в районе нижегородских улиц Бекетова-Пушкина. Как сообщили в дептрансе, каждый день с 8:00 до 20:00 до 30 августа будет временно прекращено движение транспорта по ул. Бекетова, от дома 10А до дома 38А по ул. Пушкина.
Ограничения связаны с производством строительно-монтажных работ на основании обращения ООО Строительной компании "ТГВ".
Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.
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