Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 19:20Эксперты рассказали нижегородцам, как обезопасить себя при катании на тюбинге
27 января 2026 18:58Нижегородская ГЖИ внедрит дистанционные проверки
27 января 2026 18:51Глеб Никитин встретился с представителями армянской и протестантской церквей
27 января 2026 18:31Дополнительную технику и людей привлекли в Нижнем Новгороде для борьбы со снегопадом
27 января 2026 18:261,1 млн рублей взыскали с ИП за затянувшийся ремонт нижегородской больницы
27 января 2026 18:0710-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 27 января
27 января 2026 16:57Нижегородскую агрофирму уличили в нарушениях при использовании химикатов
27 января 2026 16:39350-летнюю сосну в Нижегородской области возьмут под охрану
27 января 2026 16:04Почти 1000 машин задействована в уборке снега с нижегородских дорог
27 января 2026 15:40Два нижегородских сельхозпредприятия стали победителями национальной премии "Агролидер-2025"
Общество

1,1 млн рублей взыскали с ИП за затянувшийся ремонт нижегородской больницы

27 января 2026 18:26 Общество
1,1 млн рублей взыскали с ИП за затянувшийся ремонт нижегородской больницы

Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя более 1,1 млн рублей пени в пользу одной из больниц Нижнего Новгорода за нарушение сроков капитального ремонта и создания доступной среды в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФССП. 

Ранее больница подала иск к 44-летнему подрядчику за просрочку выполнения работ. Суд встал на сторону учреждения и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Исполнительный лист был передан в Борское районное отделение судебных приставов. Должнику направили уведомление о возбуждении исполнительного производства и предоставили срок для добровольного исполнения решения суда. Однако бизнесмен проигнорировал требования.Тогда приставы арестовали банковские счета, ограничили регистрационные действия с недвижимостью и временно запретили выезд за границу.

Ключевым моментом стало вручение требования о доступе в жилое помещение для описи и ареста имущества с целью дальнейшей реализации в счет долга. После этого предприниматель полностью оплатил задолженность, включая исполнительский сбор в размере около 80 тысяч рублей. После погашения долга все ограничения были сняты, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что подрядчика подозревают в хищении 11 млн при ремонте больницы в Сеченовском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Судебные приставы ФССП
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 18:18В Балахне завершили капремонт детского отделения и приемного покоя ЦРБ
18 декабря 2025 14:26Нижегородские приставы передали две изъятые иномарки в зону СВО
14 ноября 2025 14:13Приставы добились выплаты 43,5 млн рублей поставщику от нижегородского завода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных