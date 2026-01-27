1,1 млн рублей взыскали с ИП за затянувшийся ремонт нижегородской больницы Общество

Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя более 1,1 млн рублей пени в пользу одной из больниц Нижнего Новгорода за нарушение сроков капитального ремонта и создания доступной среды в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФССП.

Ранее больница подала иск к 44-летнему подрядчику за просрочку выполнения работ. Суд встал на сторону учреждения и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Исполнительный лист был передан в Борское районное отделение судебных приставов. Должнику направили уведомление о возбуждении исполнительного производства и предоставили срок для добровольного исполнения решения суда. Однако бизнесмен проигнорировал требования.Тогда приставы арестовали банковские счета, ограничили регистрационные действия с недвижимостью и временно запретили выезд за границу.

Ключевым моментом стало вручение требования о доступе в жилое помещение для описи и ареста имущества с целью дальнейшей реализации в счет долга. После этого предприниматель полностью оплатил задолженность, включая исполнительский сбор в размере около 80 тысяч рублей. После погашения долга все ограничения были сняты, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что подрядчика подозревают в хищении 11 млн при ремонте больницы в Сеченовском округе.