350-летнюю сосну в Нижегородской области возьмут под охрану Общество

На сайте правительства Нижегородской области размещен проект утверждения охранного паспорта для знаменитого природного памятника — многовековой сосны, расположенной в деревне Улангерь Семеновского округа.

Несмотря на то, что сосна была признана памятником природы еще в 1984 году, охранного паспорта у дерева-долгожителя до сих пор нет.

Вековая сосна привлекает внимание не только возрастом (считается, что ей более 350 лет) и диаметром ствола (120 см), но и культурной значимостью. Дерево упоминалось в известном романе писателя Мельникова-Печерского "В лесах", а также почитается священным у старообрядцев. Считалось, что оно исполняет желания.

Эксперты предполагают, что эта сосна является старейшим деревом в Заволжье. Охранный паспорт призван закрепить особый статус территории, на которой растёт сосна, площадью 77 квадратных метров.

После получения документа в границах охранной зоны будут запрещены любые строительные работы, движение транспорта, разведение костров и нанесение повреждений древнему дереву. Исключение составляют научно-исследовательские экспедиции, образовательные экскурсии и мероприятия по охране сосны.

Проект паспорта проходит стадию общественных обсуждений, которые продлятся до 25 февраля 2026 года.

