10-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 27 января Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Вечером 27 января Нижний Новгород сковали пробки в 10 баллов. По данным сервиса "Яндекс Пробки", пиковый показатель был зафиксирован в 17:45.

Список "проблемных точек" в верхней части города открывают проспект Гагарина и Казанское шоссе. Затрудненное движение фиксируется на улицах Барминской, Белинского, Бекетова, Ванеева, а также на Ошарской, Алексеевской и Звездинке.

Заречная часть города также испытывает серьезные проблемы с движением транспорта: на проспекте Ленина трафик замедлился из-за нескольких аварий. Канавинский, Молитовский и Мызинский мосты также перегружены.

Кроме того, медленно "едут" Московское шоссе, улицы Новикова-Прибоя, Коминтерна, Ярошенко и другие магистрали заречной части в вечерний час пик.

Ранее сообщалось, что нижегородских водителей предупредили о большом заторе на трассе М-7 в Володарском округе.