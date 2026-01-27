10-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 27 января

Фото:
Вечером 27 января Нижний Новгород сковали пробки в 10 баллов. По данным сервиса "Яндекс Пробки", пиковый показатель был зафиксирован в 17:45.
Список "проблемных точек" в верхней части города открывают проспект Гагарина и Казанское шоссе. Затрудненное движение фиксируется на улицах Барминской, Белинского, Бекетова, Ванеева, а также на Ошарской, Алексеевской и Звездинке.
Заречная часть города также испытывает серьезные проблемы с движением транспорта: на проспекте Ленина трафик замедлился из-за нескольких аварий. Канавинский, Молитовский и Мызинский мосты также перегружены.
Кроме того, медленно "едут" Московское шоссе, улицы Новикова-Прибоя, Коминтерна, Ярошенко и другие магистрали заречной части в вечерний час пик.
Ранее сообщалось, что нижегородских водителей предупредили о большом заторе на трассе М-7 в Володарском округе.
