Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
27 января 2026 18:07 10-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 27 января
27 января 2026 16:57 Нижегородскую агрофирму уличили в нарушениях при использовании химикатов
27 января 2026 16:39 350-летнюю сосну в Нижегородской области возьмут под охрану
27 января 2026 16:04 Почти 1000 машин задействована в уборке снега с нижегородских дорог
27 января 2026 15:40 Два нижегородских сельхозпредприятия стали победителями национальной премии "Агролидер-2025"
27 января 2026 15:18 Нижегородцам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение
27 января 2026 14:10 Нижегородцам рассказали, можно ли оставить деньги себе при переплате пенсии
27 января 2026 13:57 "Ковалихинские бани" в Нижнем Новгороде хотят модернизировать
27 января 2026 13:43 Четыре поликлиники Нижнего Новгорода начали внедрять стандарт "СТИМУЛ"
27 января 2026 13:15 Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что
Общество

10-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 27 января

27 января 2026 18:07 Общество
10-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 27 января

Фото: "Яндекс Карты"

Вечером 27 января Нижний Новгород сковали пробки в 10 баллов. По данным сервиса "Яндекс Пробки", пиковый показатель был зафиксирован в 17:45.

Список "проблемных точек" в верхней части города открывают проспект Гагарина и Казанское шоссе. Затрудненное движение фиксируется на улицах Барминской, Белинского, Бекетова, Ванеева, а также на Ошарской, Алексеевской и Звездинке.

Заречная часть города также испытывает серьезные проблемы с движением транспорта: на проспекте Ленина трафик замедлился из-за нескольких аварий. Канавинский, Молитовский и Мызинский мосты также перегружены.

Кроме того, медленно "едут" Московское шоссе, улицы Новикова-Прибоя, Коминтерна, Ярошенко и другие магистрали заречной части в вечерний час пик.

Ранее сообщалось, что нижегородских водителей предупредили о большом заторе на трассе М-7 в Володарском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных