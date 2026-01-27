Эксперты рассказали нижегородцам, как обезопасить себя при катании на тюбинге Общество

Катание на тюбинге, несмотря на свою популярность как зимнего развлечения, ежегодно приводит к тяжёлым травмам и даже смертельным исходам. Это связано с отсутствием тормозной системы - при том, что "ватрушка" может развивать скорость до 60 км/ч.

Врач-травматолог Константин Терновой в комментарии для 360.ru подчеркнул, что на тюбингах невозможно затормозить или контролировать движение. По его словам, ледянки и санки считаются более безопасными, так как позволяют маневрировать и тормозить. На них можно поворачивать и выставлять ногу, что снижает риск столкновений и вылетов на проезжую часть или в водоёмы.

При катании на тюбингах могут возникнуть серьёзные травмы, такие как переломы позвоночника, черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, компрессионные переломы позвоночника, ушибы и травмы внутренних органов. В некоторых случаях это может привести к летальному исходу.

Если произошла травма, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Важно дождаться прибытия врачей, так как человек без медицинского образования может нанести дополнительный вред пациенту. При кровотечении следует наложить жгут выше раны, а при кровотечении из носа — прижать боковую часть носа или приложить к нему салфетку или ткань.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рекомендует кататься на тюбингах только на специально оборудованных трассах: там работают инструкторы, которые следят за безопасностью, регулируют поток и вес участников, а также контролируют состояние оборудования.

Оборудованные трассы имеют ограждения, указатели, накатанную трассу, качественное оборудование, выдают защитную экипировку, такую как шлемы, и имеют безопасный склон с углом наклона не более 20 градусов. Трасса не заканчивается водоёмом, столбами, деревьями или другими препятствиями, которые могут стать причиной травмы.

Детей нельзя оставлять без присмотра даже на оборудованных трассах. С несовершеннолетними должен быть взрослый. Взрослым также следует соблюдать определённые правила: не употреблять алкоголь перед спуском, при первых признаках недомогания отказаться от катания, использовать один тюбинг для одного человека, выбирать размер ватрушки в соответствии с весом катающегося, крепко держаться за ручки ватрушки обеими руками, убедиться, что трасса свободна перед спуском, не мешать другим участникам и не привязывать ватрушку к автомобилю.