Два нижегородских сельхозпредприятия стали победителями национальной премии "Агролидер-2025"

27 января 2026 15:40 Общество

Два нижегородских предприятия - Птицефабрика «Павловская» и «Племенной центр «Нижегородский» - стали лауреатами национальной премии «Агролидер-2025». Награждение состоялось в рамках международной выставки технологий производства и переработки для профессионалов АПК «Агравиа». Выставка направлена на реализацию задач по развитию АПК, закрепленных в национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированном президентом России Владимиром Путиным.

«Эти результаты демонстрируют высокий уровень развития сельского хозяйства в Нижегородской области: местные предприятия не только обеспечивают регион качественной продукцией, но и задают отраслевые стандарты на федеральном уровне. Участие и победы в престижных конкурсах помогают развивать технологии, обмениваться опытом и укреплять позиции региона как одного из центров современного агропромышленного комплекса России», - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Конкурсный отбор национальной премии «Агролидер-2025» проводился по двум основным направлениям: «Растениеводство» и «Животноводство», в каждом из которых было несколько направлений. Помимо этого, премия присуждалась производителям сельхозтехники, оборудования, семян, удобрений, средств защиты растений. Кроме того, предусмотрены категории «IT-решения» и «Агроконсалтинг». Присуждалось три вида наград: от экспертов, по результатам народного голосования, а также специальные премии от партнеров премии.

По итогам Птицефабрика «Павловская» (бренд «Павловская курочка») признана лучшим птицеводческим предприятием в категории «Животноводство» по итогам народного и экспертного голосования, а «Племенной центр «Нижегородский», специализирующийся на искусственном осеменении сельскохозяйственных животных, признан лидером в сфере развития генетического потенциала крупного рогатого скота (КРС) по результатам народного голосования.

Всего в конкурсе участвовали более 150 предприятий из 40 регионов России, а общее количество голосов за кандидатов превысило 20 тысяч. Конкурс проводится при поддержке комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

Кроме того, в рамках выставки «Агравия» состоялось награждение победителей конкурса «Лучший силос/сенаж 2025». Нижегородская компания «Бутурлинское зерно» стала победителем в номинации «Лучший кукурузный силос 2025».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных