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Общество

Публичные слушания по смене зонирования при строительстве храма-часовни пройдут в Приокском районе 30 мая

29 мая 2019 15:54  [209] Общество

Публичные слушания по смене зонирования при строительстве религиозного объекта пройдут в Приокском районе 30 мая. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о слушаниях по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице Глазунова, между домами 4 и 6 в Приокском районе на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов).

Инициатор – Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Слушания пройдут 30 мая 2019 года по адресу: пр.Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района) в 18:00.

Напомним, нижегородская администрация планировала сменить зонирование участка по ул.Глазунова под строительство храма-часовни еще в августе 2017 года.

Напомним также, что в мае 2017 года инвестсовет при губернаторе Нижегородской области одобрил выделение земли под строительство храма-часовни в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" на ул.Глазунова, между домами №4 и №6. Стоимость строительства этого объекта составит 40 млн рублей.

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