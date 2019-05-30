Молодого мужчину, упавшего с метромоста, спасли в Нижнем Новгороде Происшествия

Молодого мужчину, упавшего с метромоста, спасли в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Происшествие произошло 2 июня. В 22:35 в экстренные службы реагирования поступило сообщение о том, что с метромоста в Оку упал человек. На место происшествия выехали спасатели.

Прибыв к метромосту они выяснили, что с моста упал молодой мужчина 1991 года рождения. Еще до прибытия сотрудников управления ГОЧС Нижнего Новгорода пострадавший смог добраться до острова, который расположен под мостом и спасатели доставили его с острова на берег. Потом мужчину передали медикам.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, добавили в МЧС.