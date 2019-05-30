Торжества в честь 220-летия со дня рождения А.Пушкина начались в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Торжества в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина начались в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В выходные, 1 и 2 июня 2019 года, в Большеболдинском районе прошел 53-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Он стал началом торжеств в регионе в честь 220-летия со дня рождения поэта. В селе Большое Болдино состоялась церемония возложения цветов к памятнику Александра Пушкина поэта в его усадьбе. В ней приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Сватковский.

"В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода мы поставили перед собой задачу — заново "открыть" город и регион в целом, как для туристов, так и для самих нижегородцев. Мы должны гордиться тем, что у нас есть такое уникальное место, где великий поэт написал большое количество известных всему миру произведений", - сказал Александр Югов.

"В 2019-м также исполняется 70 лет музе ю-заповеднику Пушкина "Болдино". В этом году мы уже выполнили ремонтно-реставрационные работы в господском доме Усадьбы Пушкина и отремонтировали его фасад. Также до конца года будет отремонтирован фасад барского дома в селе Львовка и выполнены ремонтно-реставрационные работы внутри него", - добавил заместитель главы региона.

Болдино занимает особое место в творческой биографии Пушкина. Всероссийскую известность старинному селу принесла знаменитая Болдинская осень 1830 года. Здесь из под его пера на свет вышли около пятидесяти произведений различных жанров, среди них: "Повести Белкина", "История села Горюхина", "Маленькие трагедии", последние главы "Евгения Онегина", поэма "Домик в Коломне", "Сказка о попе и о работнике его Балде". В 1833 году в Болдине были созданы поэмы "Медный всадник" и "Анджело", повесть "Пиковая дама", стихотворение "Осень", "Песни западных славян", две сказки - "О мертвой царевне" и "О рыбаке и рыбке", завершена работа над "Историей Пугачева". Осенью 1834-го была написана "Сказка о золотом петушке".

Также участники мероприятия осмотрели обновленное здание господского дома и посетили в селе Львовка усадьбу Пушкина и музей литературных героев "Повестей Белкина". После этого состоялось открытие 53-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

"Нам очень повезло, что именно в Нижегородской области есть Большое Болдино, практически нетронутые пушкинские места. Здесь прошли три знаменитых "Болдинских осени" поэта, подарившие нам множество его произведений. Сюда, в Большое Болдино, едут и всегда будут ехать люди со всего света. Перу Пушкина были подвластны все жанры – поэзия и проза, драматургия и публицистика. Его творчество не стареет, и два века спустя - это источник эталонного живого русского языка", - сказал Евгений Лебедев.

"Мы всегда рады гостям, и нам всегда есть, что показать и чем удивить. Разрабатываются и реализуются новые программы для посетителей всех возрастов. В селе Большое Болдино бережно хранят традиции и обряды, которые передаются из поколения в поколение. Память о великом русском поэте будет жить в веках, и наш район внесет в это свой весомый вклад", - отметил глава местного самоуправления Большеболдинского района Владимир Кочетов.

На этой неделе торжества в честь юбилея поэта продолжатся. 5 июня в регионе пройдет ежегодная акция "Литературная ночь". В этом году она посвящена Александру Пушкину. Это аналог "Ночи библиотек", "Ночи искусств" и "Ночи музеев". В акции примут участие ведущие библиотеки и театры области. 6 июня в Большом Болдине будет праздноваться Пушкинский день России. Взрослые и дети будут читать стихи поэта, зрители увидят театральные представления, состоится церемония подведения итогов Всероссийского конкурса чтецов. В нем приняли участие около 500 юных россиян из разных регионов страны. А еще Большое Болдино станет в этот раз местом, откуда стартует Всероссийская акция "Пушкинский диктант". 16 июня в Большом Болдине пройдет фестиваль сказок Пушкина. Кульминацией праздника станет костюмированный парад героев сказок поэта и бал Пушкинской эпохи.