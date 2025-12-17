Тина Канделаки поддержала Выксу в борьбе за статус "Город молодежи" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Выкса претендует на звание "Город молодежи" в рамках Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" (18+). Город активно участвует в конкурсе и уже получил поддержку от известных общественных деятелей.

Одной из первых, кто публично выразил свою поддержку, стала телеведущая Тина Канделаки. В своем телеграм-канале она поделилась мнением о городе и его молодежной политике.

"Нижний уже становился Первой молодежной столицей. Сейчас настал черед Выксы — она как младшая, дерзкая сестра со своим характером, голосом и стилем. И она действительно заслуживает это звание. Пока другие малые города теряют молодежь, здесь ситуация обратная: 17 тысяч молодых людей живут, учатся, работают и остаются", — написала Канделаки.

Она отметила, что в Выксе активно развиваются культурные и образовательные инициативы. Город становится точкой притяжения для творческой молодежи и специалистов со всей страны.

"Здесь появляются новые пространства, фестивали, школы и лаборатории — потому что они нужны не только городу, но и его жителям. В Выксу едут не только за муралами, но и за смыслами", — подчеркнула телеведущая.

Канделаки также рассказала о проектах, которыми гордится город: промышленный туризм "Завод видел" (18+), первый в стране "Кванториум" с металлургическим профилем, культурный центр "Волна", куда приезжают художники из Москвы, Петербурга и даже Сингапура.

Кроме того, Выкса ежегодно проводит фестиваль "Выкса-фест" (12+), который собирает до 30 тысяч зрителей. В городе восстановлена подлинная Шуховская башня, а скоро откроется первый в России Музей металла.

"Все это происходит в городе с населением всего 72 тысячи человек. Я уже отдала свой голос за Выксу", — добавила Тина Канделаки.

