Нижегородская область и Москва планируют укреплять партнерство в сфере туризма Культура и отдых

Фото: организаторы конгресса

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и комитет по туризму города Москвы заключили соглашение о взаимном сотрудничестве в целях укрепления межрегиональных отношений в сфере туризма. Церемония подписания документа состоялась в ходе конгресса Meet Global MICE Congress, который проходит в Москве с 17 по 18 декабря.

«Наше сотрудничество с комитетом по туризму города Москвы проверено временем. Уже много лет мы успешно реализуем совместные проекты, направленные на развитие туристической инфраструктуры и продвижение уникальных маршрутов обоих регионов. Подписание соглашения – очередной шаг на пути укрепления наших партнерских отношений, открывающий дополнительные возможности для привлечения туристов и повышения привлекательности нижегородского края и столицы нашей Родины», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Партнерство двух регионов подразумевает создание и обеспечение благоприятных условий для взаимного увеличения туристского потока, удовлетворения потребности жителей в отдыхе, впечатлениях и личностном развитии, для повышения доступности туризма. Отдельное внимание будет уделено развитию системы продвижения туристских продуктов и информирования туристов с использованием современных технологий, в том числе посредством цифрового туристического сервиса Russpass.

«Подписание соглашений с регионами-партнерами, включая Нижегородскую область, – важный шаг в развитии нашего стратегического партнерства. По поручению заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной продолжаем создавать современные межрегиональные туристические продукты, такие как «Москва+», что позволяет не только значительно увеличить взаимные турпотоки, но и привлечь на новые маршруты зарубежных путешественников. Совместные усилия направлены на укрепление общенационального рынка индустрии гостеприимства, что приобретает особое значение с учетом растущей экономической роли туризма в современном мире. Технологической основой для реализации этих планов остается сервис Russpass, который предлагает полный спектр цифровых решений для путешественников – от покупки билетов и бронирования отелей до составления индивидуальных маршрутов», – заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Напомним, продвижение туристического потенциала регионов страны и развитие внутреннего туризма соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Новый национальный проект реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимиром Путиным. Он является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».