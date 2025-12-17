Нижегородская область — в топ-3 регионов ПФО по числу литературных клубов Культура и отдых

Фото: Общество "Знание"

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов в ПФО по числу литературных клубов, открытых в рамках проекта «Чтецкие программы».

Проект «Чтецкие программы» стартовал в России 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Минпросвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы. Напоминаем, что зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Общества «Знание».

Лидерами по числу зарегистрированных литературных клубов в России стали четыре региона Приволжского федерального округа — Самарская область (147), Чувашская Республика (91), Нижегородская область (82), Саратовская область (73).

При этом в число лидеров по количеству проведенных мероприятий вошли литературные клубы Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Башкортостана. За это они получили право пригласить в школы региона, которые участвуют в проекте «Чтецкие программы».

Напомним, Всероссийский рейтинг литературных клубов проводится каждый месяц — 30 лучших клубов получают возможность провести встречу с выдающимися деятелями культуры. Так, с участниками клубов Приволжского федерального округа уже встретились лекторы Общества «Знание», знаменитые актеры театра и кино, режиссёры, писатели — Алексей Чадов, Егор Бероев, Оскар Кучера, Михаил Мамаев, Мария Кожевникова, Клим Шипенко, Влад Канопка, Валерия Ланская, Александр Сетейкин, Александр Самойленко, Ольга Кузьмина, Григорий Кокоткин, Сергей Минаев, Дарья Донцова, Светлана Иконникова.

Российское общество «Знание» также подготовило комплекс мер поддержки для кураторов клубов. Помимо готовых сценариев занятий и интерактивных презентаций для них доступны вебинары, специализированный чат для обмена опытом, а в будущем году планируется запуск отдельного образовательного курса на платформе Знание.Академия.

В феврале 2026 года планируется проведение обучающей программы в Центре знаний «Машук» для 200 самых активных кураторов. Вместе с профильными экспертами они обсудят роль «Чтецких программ» в воспитании подрастающего поколения, развитие любви к русскому языку и литературе, а также сформируют стратегию дальнейшего развития проекта в масштабах всей страны.

Инициатива осуществляется по поручению президента по итогам Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина.