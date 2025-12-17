От концерта Лазарева до романа Шолохова: эксперты рассказали, как отдыхали нижегородцы в минувшем году Культура и отдых

МТС совместно с аналитиками холдинга ON Media проанализировали предпочтения жителей Нижнего Новгорода в сфере досуга за прошедший год. В 2025-м нижегородцы чаще выбирали живые эмоции и проверенные хиты.

По данным билетных сервисов холдинга ON Медиа, наибольший интерес у зрителей города вызвал концерт Сергея Лазарева в МТС Live Холле. Следом идут выступления PHARAOH на арене КРК «Нагорный», Александра Розенбаума, Стаса Михайлова и Григория Лепса — все они стабильно входят в топ городских продаж.

Количество проданных билетов на события в Нижнем Новгороде увеличилось на 28% по сравнению с предыдущим годом, сегмент в целом вырос на 59%. По данным аналитиков МТС Live, средняя стоимость билета поднялась на 24% и достигла отметки в 2475 рублей.

В сервисе музыкального стриминга «КИОН Музыка» Нижегородская область отдавала предпочтение композициям «Малиновый» (Jambul), «KALINA» (SEGAKIM) и «Ястребы» (BEARWOLF).

В онлайн-кинотеатре «КИОН» жители Нижнего Новгорода чаще всего выбирали полнометражную картину «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, «Виноград» с Прилучным и Нино Нинидзе, детскую анимацию «Три кота», драмеди «Почка» с Любовью Аксеновой и мультсериал «Маша и Медведь».

Аналитики книжного сервиса «КИОН Строки», подводя итоги года, отметили популярность среди нижегородцев самого известного произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон» — именно он возглавил топ-3 литературных предпочтений в этом году. Также в топ популярных книг вошли «Четвертое крыло» — это первая часть эпического фэнтези цикла Эмпирей Ребекки Яррос, и герметичный триллер российской писательницы Яны Вагнер «Тоннель».

18+