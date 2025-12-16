Нижегородскую область включили в эксперимент по легализации гостевых домов Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Нижегородскую область включили в эксперимент по легализации гостевых домов, сообщает ТАСС.

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который расширяет эксперимент по легализации деятельности гостевых домов. В число новых участников пилотного проекта вошли Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области (включить наш регион попросили депутаты ЗСНО).

Изменения вносят в статью 1 закона "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов". Его главная цель — упорядочить рынок гостевых домов, повысить безопасность и защиту прав потребителей. Закон определяет, какие услуги может предоставлять гостевой дом, и устанавливает механизм их классификации.

В пилотных регионах владельцы гостевых домов не смогут оказывать услуги без регистрации в специальном реестре. Кроме того, размещение объявлений о сдаче жилья будет возможно только при наличии идентификационного номера. Новые правила начнут действовать уже с 1 января 2026 года.

При этом для новых участников эксперимента — Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей — эти требования начнут действовать с 1 января 2027 года.

Эксперимент по легализации гостевых домов действует с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го на Алтае, в Дагестане и Крыму, с Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях, а также на федеральной территории "Сириус" и в Севастополе.

Ранее сообщалось, что эксперты Национальной гостиничной премии признали Нижний Новгород лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса.