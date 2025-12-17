Треть жителей ПФО планируют культурный отдых в новогодние праздники Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Результаты опроса* ВТБ показали, что треть жителей Приволжского федерального округа планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина жителей округа готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события. Все больше респондентов выбирают культурный досуг: каждый третий опрошенный в этом году планирует посещать мероприятия чаще, чем в прошлом.

В новогодние праздники треть опрошенных в ПФО (33%) уже запланировала походы в театры, музеи, кино и на концерты. Еще половина респондентов не исключают, что пойдут на мероприятия, если найдут интересные варианты в афишах.

Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой у жителей ПФО – кино (65%), концерты (51%) и театр (43%).

Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 58% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 45% – с друзьями, 41% – с детьми. С родителями отдых проведут 18% респондентов, а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.

Особую роль в расширении доступа к культурным событиям жители ПФО отводят Пушкинской карте: 72% опрошенных согласны с тем, что благодаря ей культурные мероприятия для молодежи стали доступнее. Почти у половины родителей (49%) дети пользуются Пушкинской картой, а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по Пушкинской карте чаще всего покупают билеты в кино (58%), музеи (37%), театры и концерты (по 35%).

«Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно – посетить музеи, театры, кино и концерты. Каждый третий участник нашего опроса планирует в этом году чаще ходить на культурные мероприятия и делать это всей семьей. В этом им помогает и Пушкинская карта, которая открывает молодым людям доступ к самым популярным мероприятиям. ВТБ открыл возможность подать заявление на выпуск карты заранее, чтобы с 1 января новая Пушкинская карта сразу появилась в приложении. Это позволит молодым людям планировать свой культурный досуг в 2026 году легко и уверенно», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

С 1 января 2026 года банком-оператором Пушкинской карты станет ВТБ. При этом подать заявление на выпуск карты в новом банке-операторе можно уже сейчас: до 28 декабря - в приложениях «Госуслуги Культура» и «Почта Банк». С 1 января подать заявления можно будет в «Госуслуги Культура» и «ВТБ Онлайн» (для клиентов банка). При этом, если подать заявление сейчас, карта станет доступна уже с 1 января, и тогда молодые люди смогут без перерыва посещать культурные мероприятия.

*Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.