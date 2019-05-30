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Общество

Сергей Морозов и Владимир Панов обсудили с нижегородцами перспективы строительства гостиницы на Мануфактурной

04 июня 2019 15:40  [266] Общество
Строительная площадка на Мануфактурной

Строительная площадка на Мануфактурной

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретились с жителями домов в квартале ул. Мануфактурная - ул. Совнаркомовская - ул. Должанская - Почтовый переулок, где подрядчик ранее планировал построить гостиницу без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Стороны обсудили ситуацию на муниципальной площадке, сданной в аренду ООО "НВСКНН" под строительство гостиницы, а также транспортную обстановку в жилом микрорайоне в целом.

Сергей Морозов и Владимир Панов проверили как исполняется поручение, выданное застройщику: предоставить свободный проезд к расположенным рядом домам для автомобилей жителей и для спецтехники – пожарных и скорой помощи, а также не ведет ли застройщик на площадке строительные работы, на которые ввиду отсутствия разрешения на строительство он получил прямой запрет.

"Мы ничего здесь не строили и не будем строить без получения разрешения на строительство. Мы добросовестные застройщики и не будем нарушать закон", - сказал представитель ООО "НВСКНН" Андрей Кочнев.

Он также пояснил, что в течение трех дней на арендованном участке специализированная организация вела историко-архитектурные изыскания по открытому листу, выданному министерством культуры РФ. Это обязательный этап работ при разработке проекта, который застройщик планирует скорректировать с учетом того, что администрация города намерена признать проезд, ведущий через участок, муниципальной дорогой. Владимир Панов подтвердил, что сегодня продолжается юридический процесс оформления проезда в муниципальную собственность.

"Мы подняли архив и установили, что дорога на земельном участке, который получил инвестор - муниципальная. Сейчас завершается юридический процесс оформления документов на эту дорогу", - сказал Владимир Панов.

Жители также рассказали о своем беспокойстве, что возможное строительство гостиницы на этом участке плохо скажется на состоянии конструкций расположенных рядом жилых домов. Представитель застройщика еще раз озвучил свое намерение приступать к каким-либо работам только после проведения всех необходимых обследований, подготовки проекта и получения разрешения на строительство.

По итогам встречи было принято решение, что в течение двух недель забор на арендованной площадке будет сдвинут таким образом, чтобы целиком освободить проезд.

Также Сергей Морозов и Владимир Панов поддержали предложение жителей проанализировать проект межевания территории, утвержденный администраций Нижнего Новгорода в 2009 году.

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