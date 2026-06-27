Почти 2 тысячи нижегородцев нашли работу на ярмарке трудоустройства Общество

Фото: Павел Скворцов

В Нижегородской области 26 июня 2026 года состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства (ВЯТ) «Работа России. Время возможностей».

Масштабное событие проходило на 16 площадках по всему региону и охватило все категории соискателей — от школьников и студентов до предпенсионеров. Центральные события ярмарки развернулись на площадках Нижегородского кадрового центра «Работа России», Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ», а также в нижегородском кампусе «Школы 21» от Сбера. Свои вакансии представили 330 ведущих работодателей региона, предложив соискателям 30 тысяч рабочих мест.

«Мы видим, что формат живого общения с работодателем в сочетании с современными сервисами поддержки дает конкретный результат. Ярмарку посетили более 12 тысяч человек. Более 1,9 тысяч из них смогли трудоустроиться непосредственно на площадках. Это почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Егор Поляков.

Для сравнения: в 2025 году федеральный этап ВЯТ охватил более 10 тысяч нижегородцев, а работу нашли более 1,6 тысяч человек.

На всех площадках ярмарки работали карьерные консультанты. Студенты и молодые специалисты могли получить ответы на свои вопросы о карьерных возможностях, подобрать стажировку или найти первую работу. Все желающие смогли проконсультироваться по программам обучения и переобучения в рамках национального проекта «Кадры».

«Ярмарка — это пространство прямого, открытого диалога между соискателями и работодателями. Честный разговор без посредников, возможность сразу показать себя и получить обратную связь — ключевые преимущества ярмарки, благодаря которым многие нижегородцы сегодня смогли найти работу и увидеть новые карьерные перспективы», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Ключевым инструментом работы с будущим поколением стал Фестиваль профессий на базе «КУПНО.СТАРТ», собравший более 1 тысячи школьников 5−11 классов, активистов регионального отделения Движения Первых Нижегородской области. Для ребят провели интерактивную выставку ссузов с профессиональными пробами, лего-сессию «Профессии будущего» и 20 различных мастер-классов от партнеров, работодателей и образовательных учреждений Нижегородской области. Важным событием стал официальный запуск работы регионального родительского клуба на базе «КУПНО.СТАРТ».

«Двери Молодежного центра карьеры Нижегородской области „КУПНО.СТАРТ“ открыты не только на „Фестивале профессий“. В течение всего года каждый желающий школьник, студент или выпускник может совершенно бесплатно пройти здесь карьерную консультацию. Опытные профориентологи подскажут — в сторону каких профессий стоит развиваться, чтобы не загубить свои таланты, а дать им максимально раскрыться на благо родного региона», — отметил министр кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков.

Для соискателей категории 50+ действовала отдельная программа, включавшая консультирование, общение с работодателями, психологическую поддержку и профориентационные активности. В Урене креативным акцентом стали две граффити-стены, созданные при участии Центра наставничества для подростков «Хулиганодом». Ребята рисовали профессии, о которых мечтают в будущем. Эти граффити станут напоминанием о том, к чему стремится подрастающее поколение, а также ориентиром для родителей, работодателей и учебных заведений.

Для ветеранов специальной военной операции и людей с инвалидностью были организованы пространства для общения и собеседований. Консультанты кадрового центра отвечали на вопросы о трудоустройстве и социальной адаптации.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства — это стратегический проект для Нижегородской области. Сегодня мы строим каркас экономики будущего, объединяя запросы молодежи с перспективными задачами промышленности. Для региона это возможность не только оперативно закрыть актуальные потребности работодателей, но и укрепить позиции одной из ведущих индустриальных площадок страны, где вклад каждого специалиста работает на общую конкурентоспособность России», — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Алексей Антонов.

Деловая программа ярмарки включала блиц-сессии с работодателями в «Мастерской решений» от Торговой промышленной палаты Нижегородской области. Участники обсудили реальные вызовы рынка труда, обменялись лучшими практиками и выработали набор предложений по донастройке мер господдержки работодателей.

Напомним, что Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года мероприятие является частью национального проекта «Кадры».