Более 600 пар заключили брак 26 июня в Нижегородской области

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Более 600 пар зарегистрировали брак в зеркальную дату 26.06.26. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, это абсолютный рекорд свадебного сезона.
Церемонии прошли не только в залах ЗАГСов, но и на выездных площадках — на верхней станции Кремлевского фуникулера и на колесе обозрения. Молодожены провели главный день своей жизни в знаковых пространствах, которые уже стали частью их общей истории.
«Уверен, для многих пар именно с этой церемонии родится новая семейная традиция — возвращаться в любимые места города уже в день годовщины», — сказал Глеб Никитин.
Губернатор подчеркнул, что регион всесторонне поддерживает семьи. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Семья», а также через региональную инициативу по народосбережению — программу «Основа».
Глава региона поздравил всех, кто сказал друг другу «да» в этот красивый день.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась еще одна площадка для выездной регистрации брака — летний дворик Дома Сироткина.
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