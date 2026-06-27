Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2026 13:01
Юрий Шалабаев рассказал, какую помощь получают погорельцы на Самочкина
27 июня 2026 12:29
Более 600 пар заключили брак 26 июня в Нижегородской области
27 июня 2026 11:09
Молодой нижегородской семье раскрыли пол ребенка на глазах у тысяч зрителей
27 июня 2026 07:00
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём молодёжи
26 июня 2026 19:37
68 жителей аварийных домов в Шахунье получили ключи от новых квартир
26 июня 2026 19:15
Первый межмуниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открылся в Кстове
26 июня 2026 18:59
Выездные регистрации брака проводить в летнем дворике Дома Сироткина
26 июня 2026 18:54
34 нижегородских агрария отмечены ведомственными и региональными наградами
26 июня 2026 18:17
Карту жителя Нижегородской области можно использовать как ключ от домофона
26 июня 2026 17:42
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 26 июня
Общество

Более 600 пар заключили брак 26 июня в Нижегородской области

27 июня 2026 12:29 Общество
Более 600 пар заключили брак 26 июня в Нижегородской области

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Более 600 пар зарегистрировали брак в зеркальную дату 26.06.26. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, это абсолютный рекорд свадебного сезона.

Церемонии прошли не только в залах ЗАГСов, но и на выездных площадках — на верхней станции Кремлевского фуникулера и на колесе обозрения. Молодожены провели главный день своей жизни в знаковых пространствах, которые уже стали частью их общей истории.

«Уверен, для многих пар именно с этой церемонии родится новая семейная традиция — возвращаться в любимые места города уже в день годовщины», — сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что регион всесторонне поддерживает семьи. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Семья», а также через региональную инициативу по народосбережению — программу «Основа».

Глава региона поздравил всех, кто сказал друг другу «да» в этот красивый день.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась еще одна площадка для выездной регистрации брака — летний дворик Дома Сироткина.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС свадьба Семья
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2026 11:09
Молодой нижегородской семье раскрыли пол ребенка на глазах у тысяч зрителей
07 июня 2026 12:15
Нижегородские молодожены прошли медобследование сразу после регистрации брака
04 июня 2026 18:16
Эксклюзив
Маттеа, Вадаръ и Леонилла родились в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных