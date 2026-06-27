Демографический стандарт для бизнеса утвердили в Нижегородской области Общество

Фото: министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области

Корпоративный демографический стандарт утвержден в регионе по итогам заседания трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Документ подписали 26 июня 2026 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области представители правительства региона, ассоциации промышленников, объединений предпринимателей и профсоюзов.

По инициативе губернатора Глеба Никитина в регионе уже реализуется комплекс мер поддержки семей. Эта работа соответствует задачам нацпроекта «Семья», который действует в России с 2025 года по поручению Владимира Путина. Глава региона неоднократно подчеркивал важность участия бизнеса в семейной политике.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков пояснил, что региональный корпоративный демографический стандарт конкретизирует положения федерального документа, но не подменяет его.

«Мы фокусируемся на наиболее востребованных именно в нашем регионе мерах поддержки работников.», — отметил он.

По его словам, задача — сформировать экосистему, где рождение ребенка не становится препятствием для карьерного роста, а корпоративная культура естественно поддерживает семейные ценности.

Он также отметил, что важной особенностью стандарта является обязательный критерий: для признания корпоративной программы соответствующей требованиям организация должна предусмотреть выплату сотрудникам при рождении детей.

Стандарт направлен на создание на предприятиях условий, позволяющих жителям региона совмещать профессиональную деятельность и семейные обязанности.

Гибкая модель дает работодателям возможность адаптировать положения документа под свои ресурсы. Меры поддержки распределены по уровню экономической доступности. Среди базовых — дополнительные оплачиваемые выходные дни. К более затратным относятся оплата ДМС, прямые выплаты при рождении ребенка и другие формы поддержки.

Документ также содержит рекомендации по минимальным размерам выплат и другим мерам.

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что у организаций региона уже накоплен значительный опыт поддержки родителей.

«Например, самая популярная мера — единовременная помощь при рождении ребенка — действует более чем в 500 организациях», — сказал он.

Также применяются поздравления сотрудников с семейными событиями и гибкий график для работников с детьми. Новый стандарт позволит систематизировать и расширить лучшие практики.

В дальнейшем планируется внедрить балльную оценку корпоративных программ компаний, присоединившихся к стандарту, а также сформировать рейтинг лучших предприятий региона.

Министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых подчеркнул, что демографическая ситуация напрямую связана с тем, насколько комфортно семье принимать решение о рождении детей и насколько уверенно родители чувствуют себя, совмещая работу и семейные обязанности

«Сегодня наша задача — создавать комплексную систему поддержки, в которой семья получает помощь не только через государственные меры, но и через социально ответственное отношение работодателей», — отметил Седых.

По его словам, корпоративный демографический стандарт станет дополнительным инструментом формирования семейно-ориентированной среды, поможет снизить нагрузку на родителей, укрепить стабильность семей и создать условия для роста рождаемости.

Поддержка ответственных предприятий соответствует задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. В его состав входят четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда».

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с Патриархом Кириллом демографию и поддержку молодежи.