Нижегородский минздрав обязали обеспечить ребенка с инвалидностью препаратом Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Арзамасский городской суд обязал нижегородский минздрав обеспечить ребенка с инвалидностью жизненно важным препаратом. Об этом сообщили в пресс-служба облсуда.

С иском к региональному ведомству и ГБУЗ НО «Центральная городская больница Арзамаса» в интересах ребенка обратился прокурор города.

Поводом для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки. По заключению врачебной комиссии ребенок по жизненным показаниям нуждается в определенном лекарственном препарате. Без его применения существует угроза жизни и здоровью. Однако медицинская организация препарат ребенку не предоставляла. В результате родители были вынуждены приобретать его самостоятельно.

Суд признал бездействие министерства здравоохранения региона незаконным. Ведомство обязали за счет средств областного бюджета организовать обеспечение ребенка необходимым лекарством.

Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также вернуть законным представителям средства, затраченные на покупку препарата.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что Нижегородский районный суд обязал региональный минздрав выдать жизненно важный препарат онкобольному.