Юрий Шалабаев рассказал, какую помощь получают погорельцы на Самочкина

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Мэр Юрий Шалабаев в своем Max-канале прокомментировал ситуацию с пожаром в районе улиц Снежной и Самочкина в Ленинском районе, где утром сгорели три дома.
Напомним, сообщение о возгорании поступило около 06:00. Огонь охватил два частично жилых и один нежилой дом.
По словам главы города, один из жилых домов был признан аварийным и находился в стадии расселения.
«Первое и главное: никто из жителей не пострадал. С ними сразу же начали работу сотрудники администрации Ленинского района», — отметил Юрий Шалабаев.
Глава города добавил, что большинство погорельцев уехали к родственникам. Две семьи разместили во временном жилье. Как отметил мэр, со всеми поддерживается связь, дальнейшая работа будет организована.
По предварительной информации, у жильцов нескольких квартир сгорели документы. К решению этого вопроса подключится администрация Ленинского района.
Также Юрий Шалабаев поручил обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Павловском округе при пожаре в бане погиб мужчина.
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