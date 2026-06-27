Юрий Шалабаев рассказал, какую помощь получают погорельцы на Самочкина Общество

Фото: МЧС по Нижегородской области

Мэр Юрий Шалабаев в своем Max-канале прокомментировал ситуацию с пожаром в районе улиц Снежной и Самочкина в Ленинском районе, где утром сгорели три дома.

Напомним, сообщение о возгорании поступило около 06:00. Огонь охватил два частично жилых и один нежилой дом.

По словам главы города, один из жилых домов был признан аварийным и находился в стадии расселения.

«Первое и главное: никто из жителей не пострадал. С ними сразу же начали работу сотрудники администрации Ленинского района», — отметил Юрий Шалабаев.

Глава города добавил, что большинство погорельцев уехали к родственникам. Две семьи разместили во временном жилье. Как отметил мэр, со всеми поддерживается связь, дальнейшая работа будет организована.

По предварительной информации, у жильцов нескольких квартир сгорели документы. К решению этого вопроса подключится администрация Ленинского района.

Также Юрий Шалабаев поручил обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Павловском округе при пожаре в бане погиб мужчина.