Покраска наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019 Общество

Более 20 гостей ПМЭФ-2019 приняли участие в акции по покраске резного наличника одного из реконструируемых в рамках фестиваля "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" домов - д.22а по ул.Новая за два дня работы стенда Нижегородской области. Это выявленный объект культурного наследия, расположенный в районе церкви Трех Святителей.

После форума наличник будет перевезен обратно в Нижний Новгород.

В числе участников акции нижегородского региона: полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, президент Российской академии наук Александр Сергеев, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Республики Саха Айсен Николаев, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, председатель Правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов и другие.