Нижегородцам рассказали, подорожает ли проезд из-за перебоев с топливом Общество

Фото: Александр Воложанин

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте из‑за ситуации с топливом не ожидается в Нижнем Новгороде. Об этом заявил замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции 29 июня, которую посетил корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По его словам, текущая ситуация с обеспечением топливом в городе остается управляемой. Стоимость топлива на заправках, задействованных для общественного транспорта, не изменилась. Перевозчиков перевели на определенные АЗС, с несколькими компаниями заключены дополнительные контракты на поставку топлива.

Регулируемый тариф на проезд устанавливается по соответствующей процедуре. Перевозчик может обратиться с заявкой на его пересмотр, после чего региональная служба по тарифам проверяет экономическое обоснование и принимает решение. На данный момент таких заявок нет.

Следовательно, основание судить о скором повышении тарифа в Нижнем Новгороде отсутствует.

При этом существует и нерегулируемый тариф. По нему уже поступили обращения о повышении стоимости проезда — в частности, от перевозчиков из Богородска. В этих обращениях в числе причин также указываются проблемы с топливом.

Денис Рябинин подчеркнул, что общественный транспорт имеет приоритет при обеспечении топливом, перебоев в поставках нет, они осуществляются ритмично, сокращения выпуска транспорта на линию не произошло.

Отдельно заместитель отметил, что поддерживает индексацию тарифов, так как без нее невозможно обеспечить развитие транспортной системы. Однако долгосрочных прогнозов по сложившейся ситуации пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородцы смогут оценивать поездки в транспорте по QR-коду.