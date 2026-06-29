От транспорта до пенсий: что изменится в жизни нижегородцев с 1 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

Июль принесет нижегородцам не только жару, но и заметные изменения в федеральном и региональном законодательстве.

С первого числа меняется порядок оплаты проезда, вырастут некоторые жилищные платежи, обновятся требования к заемщикам, а сделки с недвижимостью можно будет оформить дистанционно.

Рассказываем, какие законы вступают в силу и что именно изменится для жителей Нижегородской области.

Отмена наличной оплаты в транспорте

С 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода полностью отменяется оплата наличными.

Рассчитаться можно будет банковской или транспортной картой, картой жителя Нижегородской области, через смартфон на базе Android, по QR-коду или в приложении «Нижегородская область. Транспорт».

При этом останется возможность пополнить транспортные карты наличными. Сделать это можно по-прежнему в офисах «Ситикард», отделениях Почты России и киосках печати.

Жилье и капремонт

Так, с 1 июля 2026 года в Нижнем Новгороде изменят единый базовый размер платы за наем муниципального жилья — 142,98 рубля за квадратный метр. Итоговая сумма будет зависеть от характеристик квартиры и дома: материала стен, срока эксплуатации здания, уровня благоустройства и местоположения.

Кроме того, на 5% проиндексируют плату за содержание жилых помещений. Для Нижнего Новгорода (включая Новинки) рост составит от 0,68 до 2,25 рубля за «квадрат», в Кстове — от 0,29 до 1,78 рубля.



Также в июле в Нижегородской области произойдет плановое повышение минимального взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов. Он увеличится примерно на 4%. В зависимости от района и типа дома сумма составит от 8,69 до 13,92 рубля за квадратный метр.

Защита от мошенников

Среди федеральных изменений — новые меры по защите от мошенничества.

Родители подростков от 14 до 18 лет смогут запрашивать информацию о банковских счетах и вкладах своих детей.

Кредиты и доходы

Ужесточаются правила оценки доходов заемщиков. Выписки по счетам теперь разрешено использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Остальные поступления нужно подтверждать дополнительными документами — например, справками о доходах по вкладам или ценным бумагам.

Потенциальный заемщик по‑прежнему может указать доход без подтверждающих документов, однако с 1 июля Банк России вводит дисконтирующий коэффициент в 10%. Это значит, что при расчете неофициальных доходов банк учтет лишь 90% от заявленной суммы. Полностью перейти на учет только официально подтвержденных доходов планируется с 1 июля 2027 года.

Изменится и порядок формирования кредитной истории: в нее будут включать сведения о поданных заявках на кредиты, одобренных суммах, заключении или отказе в договоре и причинах отказа. Данные должны передаваться в бюро кредитных историй в течение 15 минут.

Сделки с недвижимостью

Сделки с недвижимостью можно будет регистрировать дистанционно при подтверждении личности через Единую биометрическую систему и использовании усиленной квалифицированной электронной подписи.

Пенсии и пособия

Повышение пенсий коснется россиян, которым в июле исполнится 80 лет, а также граждан с I группой инвалидности — им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Перерасчет произведут автоматически.

С 21 июля вступают в силу изменения, согласно которым уход за нетрудоспособными гражданами будет учитываться при назначении единого пособия только в случае, если он осуществляется за близкими родственниками — ребёнком, родителем, братом, сестрой, бабушкой, дедушкой или внуком. Ранее факт ухода засчитывался вне зависимости от степени родства.

Ранее нижегородцам рассказали, как изменятся правила ЖКХ с 1 сентября.