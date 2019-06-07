Движение транспорта по улице Решетниковская в Нижнем Новгороде будет ограничено в связи с работами "Газпром трансгаз" Общество

Движение транспорта по улице Решетниковская в Нижнем Новгороде будет ограничено в связи с работами "Газпром трансгаз". Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение на участке от дома 150 по улице Максима Горького до дома 11 по улице Звездинка будет прекращено с 8:00 11 июня 2019 года до 20:00 19 августа 2019 года в связи с производством строительно-монтажных работ ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Объезд будет организован по прилегающим улицам.