Молодой нижегородской семье раскрыли пол ребенка на глазах у тысяч зрителей

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В Нижнем Новгороде во время празднования Дня молодежи (16+) прошла акция «Плюс один», в рамках которой молодой паре объявили пол будущего ребенка. Событие состоялось на стадионе «Совкомбанк Арена» и стало частью общероссийской программы «Мечта. Гордость. Единство».
Главными героями стали Алексей Кульков и его жена Светлана. Для них организовали специальное шоу, кульминацией которого стало объявление пола малыша.
Она отметила, что с каждым годом в регионе становится больше молодых семей, а значит, молодежь уверенно смотрит в будущее и строит его на родной земле. По ее словам, особенно важно, что объявление пола ребенка состоялось именно в День молодежи, когда вместе переживается такое волнительное событие, как рождение новой жизни.
«Этот малыш, чей пол мы только что узнали, — это наша будущая молодежь, наша смена, наша надежда. Пусть такие светлые и семейные традиции объединяют нас всех!», — сказала она.
Алексей Кульков — президент Борского отделения мотоклуба «Ночные Волки», участник специальной военной операции, лауреат премии «Страну меняют люди», награжден медалью Жукова. Светлана Брохман — предприниматель, автор проектов в сфере здорового образа жизни и питания, генеральный директор фестиваля «Ананда». Пара также создала НКО «Путь героя» и занимается организацией мероприятий по патриотическому и культурному воспитанию молодежи.
«Для нашей семьи огромное счастье и радость разделить эти эмоции с молодежью нашего региона!», — отметили будущие родители.
Финалом акции стала подсветка фасада стадиона розовым цветом. Байкеры Борского отделения мотоклуба «Ночные Волки» выпустили в небо цветной дым, обозначив, что в семье родится девочка.
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