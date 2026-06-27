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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём молодёжи

27 июня 2026 07:00 Общество
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём молодёжи

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём молодёжи, подчеркнув значение энергии, смелости и творческой свободы молодого поколения для развития области.

В своём обращении глава региона отметил, что молодость — это особое состояние души, которому присущи жажда открытий и нестандартный взгляд на мир.

Губернатор выразил надежду, что энергия молодых людей будет направлена на созидание и укрепление ключевых сфер жизни региона — науки и образования, культуры и медицины, экономики и промышленности.

Одним из примеров активного участия молодых специалистов в развитии области он назвал ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК». По словам главы региона, он должен стать точкой притяжения для студентов, специалистов и предпринимателей, заинтересованных в развитии ИТ-сферы.

Глеб Никитин отметил, что в регионе формируется система возможностей для реализации молодёжных инициатив. Сегодня действует комплексная экосистема поддержки талантов, благодаря которой Нижегородская область становится интеллектуальным хабом.

Так, Совет молодых учёных совместно с Нижегородским научно-образовательным центром содействует профессиональному становлению начинающих исследователей. Кроме того, в регионе расширена сеть молодёжных центров, а обновлённые и новые пространства в муниципалитетах становятся местом притяжения для волонтёров, художников, музыкантов и общественных активистов.

Глава региона подчеркнул, что будущее формируется благодаря смелым идеям, интеллекту и готовности молодых людей брать на себя ответственность.

«Дерзайте, пробуйте, ошибайтесь и снова идите вперед. Я желаю вам неиссякаемой веры в себя! С праздником!» — заключил Глеб Никитин.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде в День молодежи пройдут десятки праздничных мероприятий (0+). Ознакомиться с программой можно здесь.

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Теги:
Глеб Никитин День Молодежи Праздники
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