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Общество

Евгений Лебедев поздравляет нижегородцев с Днем России

12 июня 2019 10:00  [304] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравляет с Днем России.

Текст поздравления распространила пресс-служба нижегородского парламента.

"Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Днем России.
У каждого из нас есть свой уголок на просторах России – место, где родились и выросли, где живем и работаем, где нас всегда ждут и любят. Из этих дорогих нашему сердцу уголков складывается великая Родина - наш общий дом, который мы должны сохранить и оставить своим детям и внукам процветающим и сильным.
Наши достижения – итог трудовых и ратных подвигов многих поколений россиян и в этот день – слова благодарности каждому из вас, за ваш труд, вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области а, значит, и всей страны.
День России – праздник нашей великой Родины самой большой страны в мире, с богатейшей историей, огромным культурным и духовным наследием. Уверен, сохраняя верность традициям, патриотизм и гражданственность, оберегая ценности, которые объединяют наш многонациональный народ, мы добьемся поставленных целей и преодолеем любые испытания.
Желаю всем здоровья, благополучия, успехов в труде на благо своей большой и малой Родины!" - говорится в поздравлении.

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