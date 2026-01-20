Границы Борского округа планируют изменить в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области собираются уточнить границы муниципального округа город Бор. Соответствующий законопроект направлен в Законодательное собрание региона.
Корректировка, по мнению авторов инициативы, необходима в связи с утратой Кстовским районом статуса муниципального образования и объединения его с Нижним Новгородом.
Поскольку Бор граничит с бывшим Кстовским районом, требуется актуализировать картографическое описание его территории. Также в проекте учтены изменения в наименованиях организаций, упомянутых в описании границ.
Законопроект, который уже направили в Законодательное собрание, как раз и предлагает внести необходимые правки: скорректировать текст закона от 2010 года, где описаны границы округа, и изменить некоторые названия организаций, которые там упоминаются.
Кроме того, документ закрепляет новый статус Бора. Напомним, с 1 января 2025 года он официально стал муниципальным округом.
Ранее сообщалось, что мэр Юрий Шалабаев не исключил возможность присоединения Бора к Нижнему Новгороду.
