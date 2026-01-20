У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Границы Борского округа планируют изменить в Нижегородской области

20 января 2026 16:20 Общество
Границы Борского округа планируют изменить в Нижегородской области

Фото: проект закона

В Нижегородской области собираются уточнить границы муниципального округа город Бор. Соответствующий законопроект направлен в Законодательное собрание региона.

Корректировка, по мнению авторов инициативы, необходима в связи с утратой Кстовским районом статуса муниципального образования и объединения его с Нижним Новгородом. 

Поскольку Бор граничит с бывшим Кстовским районом, требуется актуализировать картографическое описание его территории. Также в проекте учтены изменения в наименованиях организаций, упомянутых в описании границ.

Законопроект, который уже направили в Законодательное собрание, как раз и предлагает внести необходимые правки: скорректировать текст закона от 2010 года, где описаны границы округа, и изменить некоторые названия организаций, которые там упоминаются.

Кроме того, документ закрепляет новый статус Бора. Напомним, с 1 января 2025 года он официально стал муниципальным округом.

Ранее сообщалось, что мэр Юрий Шалабаев не исключил возможность присоединения Бора к Нижнему Новгороду.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

