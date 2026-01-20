Границы Борского округа планируют изменить в Нижегородской области Общество

Фото: проект закона

В Нижегородской области собираются уточнить границы муниципального округа город Бор. Соответствующий законопроект направлен в Законодательное собрание региона.

Корректировка, по мнению авторов инициативы, необходима в связи с утратой Кстовским районом статуса муниципального образования и объединения его с Нижним Новгородом.

Поскольку Бор граничит с бывшим Кстовским районом, требуется актуализировать картографическое описание его территории. Также в проекте учтены изменения в наименованиях организаций, упомянутых в описании границ.

Законопроект, который уже направили в Законодательное собрание, как раз и предлагает внести необходимые правки: скорректировать текст закона от 2010 года, где описаны границы округа, и изменить некоторые названия организаций, которые там упоминаются.

Кроме того, документ закрепляет новый статус Бора. Напомним, с 1 января 2025 года он официально стал муниципальным округом.

Ранее сообщалось, что мэр Юрий Шалабаев не исключил возможность присоединения Бора к Нижнему Новгороду.