У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 января 2026 17:40Сергей Акифьев: "Хочу внести посильный вклад в развитие родного региона"
20 января 2026 17:38Мероприятия к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда проходят в нижегородских школах
20 января 2026 17:22В Чкаловске открылся пятый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом"
20 января 2026 16:42Нижегородцам напомнили о новых правилах выезда за границу с детьми
20 января 2026 16:20Границы Борского округа планируют изменить в Нижегородской области
20 января 2026 15:25Юрист Семеновский объяснил, можно ли управлять авто во время восстановления прав
20 января 2026 15:12Нижегородцы нарушили правила благоустройства на 219 млн рублей в 2025 году
20 января 2026 14:54Еще 71 млн рублей направят для привлечения кадров в нижегородский АПК
20 января 2026 14:38Нижегородская мэрия будет штрафовать за сосульки на зданиях с помощью "Дозора"
20 января 2026 14:37Юрист Воропаев объяснил инициативу о лишении прав водителей с ксеноновыми фарами
Общество

В Чкаловске открылся пятый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом"

20 января 2026 17:22 Общество
В Чкаловске открылся пятый в регионе центр наставничества для подростков Хулиганодом

Фото: Иван Ворожцов, администрация Чкаловского округа

19 января 2026 года в Чкаловске открылся центр наставничества для подростков «Хулиганодом». Это уже пятая площадка в региональной сети подростковых пространств. С 2021 года в Нижегородской области «Хулиганодома» также открылись в Советском и Кстовском районах Нижнего Новгорода, в городе Бор и в Урене.

Как рассказали в министерстве социальной политики региона, новое подростковое пространство в Чкаловске будет работать по адресу: ул. Комсомольская, д. 11 (с понедельника по субботу – с 15.00 до 21.00, в воскресенье – с 13.00 до 21.00).

Деятельность таких центров направлена на организацию полезного досуга для подростков вне школы и включает психологическое консультирование и индивидуальное наставничество. К работе с ребятами привлекаются как индивидуальные, так и корпоративные наставники, которые помогают детям в осознанном выборе профессии, развитии социальных навыков и раскрытии личного потенциала. Кроме того, в «Хулиганодоме» оказывают поддержку родителям подростков: им доступны психологическое консультирование, терапевтические группы и формат родительского клуба.

Новое пространство в Чкаловске оборудовано гостиной и кухней, тренинговой комнатой, кабинетом для творческих занятий, рабочими помещениями для кураторов и наставников.

В торжественной церемонии открытия «Хулиганодома» приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Екатерина Никитина и директор АНО «Центр наставничества для подростков «Хулиганодом» Марина Ефимова.

Гости вместе с детьми присоединились к творческим мастер-классам. Ребята могли попробовать себя в армреслинге и игре на барабанной установке, также каждый желающий мог присоединиться к процессу лепки пельменей.

Особым подарком для детей стал визит нижегородских спортсменов. Представители хоккейной команды «Торпедо» подарили центру настольный хоккей, представители футбольного клуба «Пари НН» – напольный футбол, а игроки нижегородского профессионального клуба по мини-футболу «Торпедо» раздавали постеры с автографами.

По словам руководителя сети подростковых центров Марины Ефимовой, площадка в Чкаловске стала одной из самых ярких среди всех центров региона.

«У нас получилась очень красивая и модная площадка. Стены подросткового пространства расписаны в исторической стилистике чкаловской земли. На изображениях можно увидеть знаменитого советского конструктора-судостроителя Ростислава Алексеева и легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Уверена, что местные ребята по достоинству оценят новое место для проведения досуга и станут его постоянными гостями», – сказала она.

Екатерина Никитина отметила, что реализация проекта «Хулиганодом» стала возможной благодаря объединению неравнодушных людей из органов власти и из бизнеса, а также общественных инициатив.

«Теперь в Чкаловске есть современное, тёплое пространство, которое поможет детям учиться дружить, развиваться и видеть перед собой достойные ориентиры для будущего. Здесь рождаются мечты и вера в себя!» – подчеркнула советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив».

Одними из первых посетителей центра стали местные жительницы Анастасия и Алена. Девушки поделились своими впечатлениями от нового пространства.

«Очень понравился «Хулиганодом» – здесь тепло, светло и комфортно! Нас встретили как дорогих гостей доброжелательные сотрудники и наставники центра, и мы почувствовали себя как дома. Очень рады такому яркому пространству в нашем городе, обязательно приведем сюда своих друзей», – рассказала одна из жительниц.

Министр социальной политики региона Игорь Седых заявил, что создание таких пространств – важная часть системной работы по поддержке и сопровождению детей и подростков.

«Здесь ребята получают возможность безопасно и с пользой проводить свободное время, находить наставников, раскрывать свои способности и формировать жизненные ориентиры. Мы видим высокий социальный запрос на такие форматы работы и планируем последовательно развивать сеть центров наставничества в регионе, чтобы как можно больше подростков, независимо от места проживания, имело доступ к качественной поддержке и возможностям для самореализации», – заявил он.

В министерстве добавили, что по итогам 2025 года в региональных подростковых центрах «Хулиганодом» состоялось около четырех тысяч мероприятий – творческих мастер-классов, спортивных и развлекательных акций, а также просветительских занятий. В общей сложности участниками этих мероприятий стали почти 42 тысячи подростков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных