В Чкаловске открылся пятый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом" Общество

Фото: Иван Ворожцов, администрация Чкаловского округа

19 января 2026 года в Чкаловске открылся центр наставничества для подростков «Хулиганодом». Это уже пятая площадка в региональной сети подростковых пространств. С 2021 года в Нижегородской области «Хулиганодома» также открылись в Советском и Кстовском районах Нижнего Новгорода, в городе Бор и в Урене.

Как рассказали в министерстве социальной политики региона, новое подростковое пространство в Чкаловске будет работать по адресу: ул. Комсомольская, д. 11 (с понедельника по субботу – с 15.00 до 21.00, в воскресенье – с 13.00 до 21.00).

Деятельность таких центров направлена на организацию полезного досуга для подростков вне школы и включает психологическое консультирование и индивидуальное наставничество. К работе с ребятами привлекаются как индивидуальные, так и корпоративные наставники, которые помогают детям в осознанном выборе профессии, развитии социальных навыков и раскрытии личного потенциала. Кроме того, в «Хулиганодоме» оказывают поддержку родителям подростков: им доступны психологическое консультирование, терапевтические группы и формат родительского клуба.

Новое пространство в Чкаловске оборудовано гостиной и кухней, тренинговой комнатой, кабинетом для творческих занятий, рабочими помещениями для кураторов и наставников.

В торжественной церемонии открытия «Хулиганодома» приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Екатерина Никитина и директор АНО «Центр наставничества для подростков «Хулиганодом» Марина Ефимова.

Гости вместе с детьми присоединились к творческим мастер-классам. Ребята могли попробовать себя в армреслинге и игре на барабанной установке, также каждый желающий мог присоединиться к процессу лепки пельменей.

Особым подарком для детей стал визит нижегородских спортсменов. Представители хоккейной команды «Торпедо» подарили центру настольный хоккей, представители футбольного клуба «Пари НН» – напольный футбол, а игроки нижегородского профессионального клуба по мини-футболу «Торпедо» раздавали постеры с автографами.

По словам руководителя сети подростковых центров Марины Ефимовой, площадка в Чкаловске стала одной из самых ярких среди всех центров региона.

«У нас получилась очень красивая и модная площадка. Стены подросткового пространства расписаны в исторической стилистике чкаловской земли. На изображениях можно увидеть знаменитого советского конструктора-судостроителя Ростислава Алексеева и легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Уверена, что местные ребята по достоинству оценят новое место для проведения досуга и станут его постоянными гостями», – сказала она.

Екатерина Никитина отметила, что реализация проекта «Хулиганодом» стала возможной благодаря объединению неравнодушных людей из органов власти и из бизнеса, а также общественных инициатив.

«Теперь в Чкаловске есть современное, тёплое пространство, которое поможет детям учиться дружить, развиваться и видеть перед собой достойные ориентиры для будущего. Здесь рождаются мечты и вера в себя!» – подчеркнула советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив».

Одними из первых посетителей центра стали местные жительницы Анастасия и Алена. Девушки поделились своими впечатлениями от нового пространства.

«Очень понравился «Хулиганодом» – здесь тепло, светло и комфортно! Нас встретили как дорогих гостей доброжелательные сотрудники и наставники центра, и мы почувствовали себя как дома. Очень рады такому яркому пространству в нашем городе, обязательно приведем сюда своих друзей», – рассказала одна из жительниц.

Министр социальной политики региона Игорь Седых заявил, что создание таких пространств – важная часть системной работы по поддержке и сопровождению детей и подростков.

«Здесь ребята получают возможность безопасно и с пользой проводить свободное время, находить наставников, раскрывать свои способности и формировать жизненные ориентиры. Мы видим высокий социальный запрос на такие форматы работы и планируем последовательно развивать сеть центров наставничества в регионе, чтобы как можно больше подростков, независимо от места проживания, имело доступ к качественной поддержке и возможностям для самореализации», – заявил он.

В министерстве добавили, что по итогам 2025 года в региональных подростковых центрах «Хулиганодом» состоялось около четырех тысяч мероприятий – творческих мастер-классов, спортивных и развлекательных акций, а также просветительских занятий. В общей сложности участниками этих мероприятий стали почти 42 тысячи подростков.