Нижегородцы могут выиграть путевку в санаторий, пройдя диспансеризацию Общество

Фото: Максим Герасимов

Жители Нижнего Новгорода получили шанс отправиться на отдых в санаторий за прохождение диспансеризации. Акция (18+) стартовала в Городской клинической больнице №39 и направлена на повышение интереса к профилактическим медицинским осмотрам.

Как сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, каждый, кто пройдет диспансеризацию в больнице, получит специальный купон. Эти билеты участвуют в розыгрыше, который будет проходить раз в квартал.

Победители смогут отдохнуть в одном из санаториев Нижегородской области. Главный приз — недельная путёвка на двоих. Кроме того, девять участников получат подарочные карты на сумму 4000 рублей.

"Жеребьёвка будет проводиться прямо в поликлинике, с обязательной видеофиксацией", — отметил Никонов.

Организаторы рассчитывают, что жители Канавинского района благодаря акции станут внимательнее относиться к своему здоровью и не будут откладывать профилактические осмотры.

Ранее сообщалось, что более 7,7 тысячи жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию в новогодние каникулы 2026 года.