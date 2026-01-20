Нижегородцы могут выиграть путевку в санаторий, пройдя диспансеризацию

Фото:
Жители Нижнего Новгорода получили шанс отправиться на отдых в санаторий за прохождение диспансеризации. Акция (18+) стартовала в Городской клинической больнице №39 и направлена на повышение интереса к профилактическим медицинским осмотрам.
Как сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, каждый, кто пройдет диспансеризацию в больнице, получит специальный купон. Эти билеты участвуют в розыгрыше, который будет проходить раз в квартал.
Победители смогут отдохнуть в одном из санаториев Нижегородской области. Главный приз — недельная путёвка на двоих. Кроме того, девять участников получат подарочные карты на сумму 4000 рублей.
"Жеребьёвка будет проводиться прямо в поликлинике, с обязательной видеофиксацией", — отметил Никонов.
Организаторы рассчитывают, что жители Канавинского района благодаря акции станут внимательнее относиться к своему здоровью и не будут откладывать профилактические осмотры.
Ранее сообщалось, что более 7,7 тысячи жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию в новогодние каникулы 2026 года.
