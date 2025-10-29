Сергей Акифьев: "Хочу внести посильный вклад в развитие родного региона" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

«Выпускники программы «Герои. Нижегородская область» смогут по-новому взглянуть на решение вопросов, стоящих перед регионом. Эти люди уже доказали свою верность Родине и будут готовы работать в команде единомышленников», – заявил ветеран специальной военной операции, участник программы Сергей Акифьев.

Сергей работает токарем-расточником на Горьковском автозаводе.

«Все мои близкие родственники – дедушка, бабушка, отец и мать – работали на ГАЗе. Теперь и я хочу внести посильный вклад в развитие производства и всего родного региона. Чувствую в себе большой потенциал», – отметил участник программы.

В рамках обучения Сергей Акифьев рассчитывает развить критическое мышление и навыки стратегического планирования. Его стажировка проходит на Горьковском автозаводе под наставничеством депутата Думы Нижнего Новгорода Валерия Скакодуба.

«Я уже ознакомился с производственной системой предприятия, с работой различных подразделений и цехов. Масштабы просто поражают, еще многое предстоит увидеть и узнать. Намерен связать с автомобилестроительной отраслью свою дальнейшую карьеру», – подчеркнул Сергей Акифьев.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент завершился второй образовательный модуль программы.