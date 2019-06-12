Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт обратному отсчету до юбилея Нижнего Новгорода Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт обратному отсчету до юбилея Нижнего Новгорода Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт обратному отсчету до юбилея Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоит отметить, что накануне 12 июня в День России в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия, которые были посвящены и предстоящему юбилею столицы Поволжья. Апогеем программы стало открытие стелы "800 до 800", которая начала обратный отсчет до старта грандиозного праздника в 2021 году. Событие проходило на двух площадках, которые были связаны телемостом - Нижневолжской набережной и площади Минина и Пожарского.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт обратному отсчету до начала 800-летия Нижнего Новгорода, запустив часы на стеле, которые показывают количество суток до праздника.

"Я думаю, что в голове у каждого, кто имеет отношение к юбилейной подготовке, давно работают такие часы, но их наглядное воплощение все равно впечатляет. Впереди немало работы, а времени остается не так много. Напомню, что у нас уже реализуется план мероприятий, который был подготовлен в соответствии с Указом Президента. 800-летие Нижнего Новгорода - это событие общефедерального масштаба. Мы планируем и дальше развивать Нижневолжскую набережную, Кремль и другие городские территории, все больше "открывая" Нижний для горожан и гостей города. К юбилею города пройдет ремонт более 70 значимых объектов культурного наследия, благоустройство парка "Приокский", строительство образовательного центра в Верхних Печерах и дорожной развязки по улицам Циолковского и Светлоярской", - сказал Глеб Никитин.

"То, что на стеле пошел отсчет восьмисот дней, вовсе не значит, что закрылось окно возможностей для новых предложений. У нас работает проект "Команда 800" в рамках портала "Команда Правительства". Сейчас там больше 220 идей и проектов, сформирована команда экспертов, которые уже начали оценивать предложения. Еще раз приглашаю всех нижегородцев присоединиться к "Команде 800", - добавил Глеб Никитин.

В торжественном запуске часов на стеле также принял участие глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

"Сегодня начинается отсчет 800 дней до 800-летия. Нижний уже меняется. Совсем недавно Нижневолжская набережная была закрыта синим забором, а сегодня на ней кипит жизнь. Совсем недавно трудно было представить, что в Нижний будет центром мирового футбола, как это было во время ЧМ и накануне во время отборочного матча Евро-2020 Россия - Кипр. Совсем недавно было невозможно представить, что в Кремле люди будут сидеть и лежать на траве и слушать живую музыку лучших музыкантов мира, как это было в прошлые выходные на фестивале Опус 52. Что можно сделать, чтобы город стал еще лучше? Беречь, развивать, совершенствовать и делать это всем вместе", - сказал Владимир Панов.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев считает, что каждый нижегородец делами будет приближать этот исторический юбилей.

"По решению депутатов Законодательного собрания в Государственную Думу внесен проект федерального закона о почетном звании "Город военно-трудовой славы". Документ был разработан по предложению жителей области и стал результатом кропотливой работы, которую мы провели с участием экспертов, представителей общественных организаций. Город Горький внес огромный вклад в Победу над фашистской Германией, обеспечивая фронт необходимым вооружением. Считаю, что такое почетное звание наш город заслужил и очень надеюсь, что мы получим поддержку законодателей на федеральном уровне", - отметил Евгений Лебедев.