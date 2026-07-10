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Политика

Расширить льготы на землю для Героев и спортсменов предложили в ЗСНО

10 июля 2026 08:00 Политика
Расширить льготы на землю для Героев и спортсменов предложили в ЗСНО

Фото: Александр Воложанин

Героям и спортсменам предложили расширить возможности бесплатного получения земельных участков. Такие поправки в закон Нижегородской области о бесплатном предоставлении земельных участков предложила внести фракция партии «Единая Россия». Законопроект поступил в Заксобрание.

В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на приведение областных норм в соответствие с федеральным законодательством и расширение мер поддержки.

Сейчас право на бесплатные участки для ведения личного подсобного хозяйства уже имеют военнослужащие, добровольцы, сотрудники Росгвардии, а также Герои Российской Федерации и награжденные за заслуги в ходе специальной военной операции ветераны боевых действий.

При этом федеральный закон о статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы предусматривает для них более широкий перечень возможностей — получение земли не только под личное подсобное хозяйство, но и для индивидуального жилищного строительства. Если Герой погиб или звание присвоено посмертно, нереализованное право переходит к членам семьи.

Законопроект предлагает выделить Героев в отдельную категорию и закрепить за ними и их семьями право бесплатно получить участок как под строительство дома, так и для ведения хозяйства. Землю планируется предоставлять без жеребьевки — по заявлению в уполномоченный орган с возможностью выбрать конкретный населенный пункт в регионе.

Предельный размер участка предлагается установить до 0,40 га. При этом минимальная площадь составит не менее 0,20 га в границах городов и не менее 0,40 га — в сельских населенных пунктах и на землях иных категорий.

Кроме того, документ предусматривает поддержку выдающихся спортсменов. Для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, представляющих Нижегородскую область или постоянно проживающих в регионе, максимальный размер бесплатного участка под индивидуальное жилищное строительство предлагается увеличить вдвое — с 0,15 до 0,30 га.

Авторы инициативы подчеркивают, что изменения направлены на признание особых заслуг граждан перед страной и регионом, а также на дополнительную поддержку Героев и выдающихся спортсменов.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин поручил создать «земельный банк» для многодетных и участников СВО.

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Теги:
Законопроекты Земельные участки Льготы
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