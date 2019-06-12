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Общество

Нерегулируемые пешеходные переходы к 11 школам и детсадам Дзержинска модернизируют

13 июня 2019 11:14  [115] Общество

Нерегулируемые пешеходные переходы к 11 образовательным учреждениям города модернизируют в Дзержинске, сообщает пресс-служба администрации города химиков.

В сообщении отмечается, что нерегулируемые пешеходные переходы у школ будут модернизированы за счет федерального бюджета. Стоит отметить, что город химиков в пятый раз стал участником федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

Переходы вблизи школ №№ 35, 18, 17, 38, 27, 20, 29, детских садов №№ 133, 131, 56 и филиала ННГУ им Н.И.Лобачевского оснастят средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, наружными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, ограждениями проезжей части и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

Также в рамках программы "Повышение безопасности дорожного движения" в Дзержинске модернизируют 5 светофоров вблизи учреждений образования на перекрестках: пр.Ленина – ул.Черняховского, ул.Чапаева – ул.Пирогова, ул.Чапаева – ул.Революции, ул.Гайдара – ул.Маяковского, ул.Гайдара - пер.Западный.

Переоборудование светофоров завершится к концу июля.

Отметим, что мероприятия для повышения безопасности на дорогах Дзержинска были разработаны федеральным казенным учреждением "Дирекция Программы ПБДД" на основе информации об аварийности, местоположения учреждений и других данных, предоставленных отделом ГИБДД по Дзержинску и администрацией города.

Работы по модернизации переходов уже ведутся на улицах Пушкинской, Попова, Буденного, проспекте Ленинского Комсомола. Полностью завершить все мероприятия планируется к середине июля.

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