Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В Нижегородской области за два года значительно выросло количество салонов красоты. С 1 января 2024 года по 1 января 2026 года их число увеличилось на 22,17%.

Как сообщили порталу "Живем в Нижнем" в пресс-службе компании "СКБ Контур", по состоянию на начало 2026 года в регионе действует 2403 бьюти-салона. В эту категорию входят парикмахерские, студии маникюра и педикюра, макияжа, а также кабинеты по уходу за лицом и массажу.

По сравнению с началом 2024 года, когда в регионе насчитывалось 1967 подобных заведений, количество бьюти-салонов увеличилось на 436 единиц.

