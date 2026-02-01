Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года

01 февраля 2026 12:40 Общество
01 февраля 2026 12:40 Общество
Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года

Фото: с сайта unsplash.com

В Нижегородской области за два года значительно выросло количество салонов красоты. С 1 января 2024 года по 1 января 2026 года их число увеличилось на 22,17%. 

Как сообщили порталу "Живем в Нижнем" в пресс-службе компании "СКБ Контур", по состоянию на начало 2026 года в регионе действует 2403 бьюти-салона. В эту категорию входят парикмахерские, студии маникюра и педикюра, макияжа, а также кабинеты по уходу за лицом и массажу.

По сравнению с началом 2024 года, когда в регионе насчитывалось 1967 подобных заведений, количество бьюти-салонов увеличилось на 436 единиц.

Ранее сообщалось, что более 20 ресторанов закрылось в Нижнем Новгороде за 2025 год. Также стало известно, что более 85% работодателей в регионе в прошлом году сталкивались с трудностями при поиске сотрудников. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

