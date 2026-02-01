Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года

Фото:
В Нижегородской области за два года значительно выросло количество салонов красоты. С 1 января 2024 года по 1 января 2026 года их число увеличилось на 22,17%.
Как сообщили порталу "Живем в Нижнем" в пресс-службе компании "СКБ Контур", по состоянию на начало 2026 года в регионе действует 2403 бьюти-салона. В эту категорию входят парикмахерские, студии маникюра и педикюра, макияжа, а также кабинеты по уходу за лицом и массажу.
По сравнению с началом 2024 года, когда в регионе насчитывалось 1967 подобных заведений, количество бьюти-салонов увеличилось на 436 единиц.
Ранее сообщалось, что более 20 ресторанов закрылось в Нижнем Новгороде за 2025 год. Также стало известно, что более 85% работодателей в регионе в прошлом году сталкивались с трудностями при поиске сотрудников.
