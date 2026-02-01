Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область

Фото:
Сильный снегопад ожидается ночью 2 февраля на севере Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Спасатели предупреждают о высокой вероятности чрезвычайных ситуаций. В частности, возможны заторы на федеральных, региональных и местных трассах, сбои в работе дорожных и коммунальных служб, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Не исключены перебои в работе аэропорта. Из-за увеличенной снеговой нагрузки существует риск обрушения отдельных элементов зданий и конструкций.
МЧС рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от стен домов и нависающих сосулек, избегать опасных участков при уборке снега с крыш. Автомобилистам советуют по возможности отказаться от поездок, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
Ранее сообщалось, что за ночь 1 февраля с улиц Нижнего Новгорода вывезли рекордные 45 тысяч кубометров снега. Добавим, что столица Приволжья вошла в десятку регионов России с самым высоким снежным покровом.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+