Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область Общество

Фото: Александр Воложанин

Сильный снегопад ожидается ночью 2 февраля на севере Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Спасатели предупреждают о высокой вероятности чрезвычайных ситуаций. В частности, возможны заторы на федеральных, региональных и местных трассах, сбои в работе дорожных и коммунальных служб, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Не исключены перебои в работе аэропорта. Из-за увеличенной снеговой нагрузки существует риск обрушения отдельных элементов зданий и конструкций.

МЧС рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от стен домов и нависающих сосулек, избегать опасных участков при уборке снега с крыш. Автомобилистам советуют по возможности отказаться от поездок, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что за ночь 1 февраля с улиц Нижнего Новгорода вывезли рекордные 45 тысяч кубометров снега. Добавим, что столица Приволжья вошла в десятку регионов России с самым высоким снежным покровом.