Третий пострадавший после инцидента в центре МВД в Коми умер в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде скончался пациент, пострадавший в результате происшествия, произошедшего 15 января в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщил минздрав Республики Коми.
Напомним, молодой человек поступил в ожоговый центр института травматологии и ортопедии университетской клиники ПИМУ Минздрава России 21 января в тяжелом состоянии. Пациента прооперировали, после чего он находился в состоянии коматозного сна.
По данным ведомства, в настоящее время еще шесть человек продолжают лечение в московских клиниках. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации Центра имени Вишневского. Остальные пятеро госпитализированы в пульмонологическое отделение Главного госпиталя МВД России, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Это уже третья смерть среди пострадавших в том инциденте. Ранее две женщины умерли в больницах — 19 и 24 января.
Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+