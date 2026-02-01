Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2026 14:00Морозная и снежная неделя ждет жителей Нижнего Новгорода
01 февраля 2026 13:34Третий пострадавший после инцидента в центре МВД в Коми умер в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 13:0445 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 12:40Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года
01 февраля 2026 12:05Отчетная кампания для некоммерческих организаций началась в Нижегородскй области
01 февраля 2026 11:38Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом
01 февраля 2026 10:31Почти сотня деревень-тезок насчитывается в Нижегородской области
01 февраля 2026 09:00Еще около 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 1 февраля
31 января 2026 18:06Нижегородцам разъяснили новые рекомендации по лечению COVID-19
31 января 2026 17:28Глава Борского округа высказался о ситуации с водоснабжением
Общество

Третий пострадавший после инцидента в центре МВД в Коми умер в Нижнем Новгороде

01 февраля 2026 13:34 Общество
Третий пострадавший после инцидента в центре МВД в Коми умер в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде скончался пациент, пострадавший в результате происшествия, произошедшего 15 января в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщил минздрав Республики Коми.

Напомним, молодой человек поступил в ожоговый центр института травматологии и ортопедии университетской клиники ПИМУ Минздрава России 21 января в тяжелом состоянии. Пациента прооперировали, после чего он находился в состоянии коматозного сна. 

По данным ведомства, в настоящее время еще шесть человек продолжают лечение в московских клиниках. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации Центра имени Вишневского. Остальные пятеро госпитализированы в пульмонологическое отделение Главного госпиталя МВД России, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Это уже третья смерть среди пострадавших в том инциденте. Ранее две женщины умерли в больницах — 19 и 24 января.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взрыв Смертность
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2026 16:21Водитель умер при попытке откопать застрявшую в снегу машину в Кулебаках
29 января 2026 20:43Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе
17 января 2026 13:39Отек мозга и асфиксия: вскрылись новые детали гибели младенца в Кстове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных