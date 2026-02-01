Третий пострадавший после инцидента в центре МВД в Коми умер в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде скончался пациент, пострадавший в результате происшествия, произошедшего 15 января в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщил минздрав Республики Коми.

Напомним, молодой человек поступил в ожоговый центр института травматологии и ортопедии университетской клиники ПИМУ Минздрава России 21 января в тяжелом состоянии. Пациента прооперировали, после чего он находился в состоянии коматозного сна.

По данным ведомства, в настоящее время еще шесть человек продолжают лечение в московских клиниках. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации Центра имени Вишневского. Остальные пятеро госпитализированы в пульмонологическое отделение Главного госпиталя МВД России, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Это уже третья смерть среди пострадавших в том инциденте. Ранее две женщины умерли в больницах — 19 и 24 января.

