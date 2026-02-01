45 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в Нижнем Новгороде

Фото:
За ночь с улиц Нижнего Новгорода вывезли рекордные 45 тысяч кубометров — это самый большой объем за столь короткое время, сообщил в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, за несколько часов выпало до 25 сантиметров снега.
"Техника работала всю ночь, но с такой метелью, без вариантов, засыпало все магистрали и тротуары, которые к этому моменту были очищены уже до асфальта", - отметил Шалабаев.
Особенно сложная ситуация сложилась во дворах. Мэр подчеркнул, что речь идет не только о занесенных автомобилях, но и о серьезных рисках: ограничен проезд для спецтехники и невозможен вывоз мусора с контейнерных площадок.
Глава города призвал всех, кто отвечает за расчистку придомовых территорий, учитывать эти обстоятельства при планировании работ, несмотря на сложные погодные условия.
Ожидается, что в ближайшие часы интенсивность снегопада снизится, что позволит продолжить очистку города более эффективно.
Ранее сообщалось, что еще около 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 1 февраля. Так стало известно, что столица Приволжья вошла в топ-10 регионов России с самым высоким снежным покровом.
