01 февраля 2026 14:00Морозная и снежная неделя ждет жителей Нижнего Новгорода
01 февраля 2026 13:34Третий пострадавший после инцидента в центре МВД в Коми умер в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 13:0445 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 12:40Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года
01 февраля 2026 12:05Отчетная кампания для некоммерческих организаций началась в Нижегородскй области
01 февраля 2026 11:38Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом
01 февраля 2026 10:31Почти сотня деревень-тезок насчитывается в Нижегородской области
01 февраля 2026 09:00Еще около 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 1 февраля
31 января 2026 18:06Нижегородцам разъяснили новые рекомендации по лечению COVID-19
31 января 2026 17:28Глава Борского округа высказался о ситуации с водоснабжением
Общество

45 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в Нижнем Новгороде

01 февраля 2026 13:04
45 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

За ночь с улиц Нижнего Новгорода вывезли рекордные 45 тысяч кубометров — это самый большой объем за столь короткое время, сообщил в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев. 

По его словам, за несколько часов выпало до 25 сантиметров снега.

"Техника работала всю ночь, но с такой метелью, без вариантов, засыпало все магистрали и тротуары, которые к этому моменту были очищены уже до асфальта", - отметил Шалабаев.

Особенно сложная ситуация сложилась во дворах. Мэр подчеркнул, что речь идет не только о занесенных автомобилях, но и о серьезных рисках: ограничен проезд для спецтехники и невозможен вывоз мусора с контейнерных площадок.

Глава города призвал всех, кто отвечает за расчистку придомовых территорий, учитывать эти обстоятельства при планировании работ, несмотря на сложные погодные условия.

Ожидается, что в ближайшие часы интенсивность снегопада снизится, что позволит продолжить очистку города более эффективно.

Ранее сообщалось, что еще около 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 1 февраля. Так стало известно, что столица Приволжья вошла в топ-10 регионов России с самым высоким снежным покровом. 

