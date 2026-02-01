В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Еще около 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 1 февраля

01 февраля 2026 09:00 Общество
Еще около 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 1 февраля

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 1 февраля ожидается продолжение снегопада, который может добавить до 20 сантиметров к уже рекордному снежному покрову. Об этом сообщает администрация города. 

По ее данным, в течение дня ожидается прирост снега на 17–20 см при температуре около –10 градусов. Городские службы продолжают активную работу по расчистке улиц. Дорожная техника и рабочие бригады задействованы круглосуточно. 

"Усиление по вывозу снега планируется к ослаблению интенсивности снегопада к ночи 1 февраля", - отметили в администрации. 

Ранее в связи со снегопадом городские власти увеличили количество снегоуборочной техники на улицах. Если в обычные дни в расчистке участвуют от 100 до 150 машин, то накануне выходных их число достигло 300 единиц.

Добавим, что январь 2026 года в Нижнем Новгороде уже стал самым снежным за последние 145 лет метеорологических наблюдений. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

