Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области Общество

Фото с задержания Фото: Росгвардия

Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть на территорию закрытого города (ЗАТО) Саров 17 июня 2019 года. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Он был обнаружен военнослужащими на одном из участков периметра контролируемой зоны ЗАТО Саров.

Мужчина пытался перебраться через ограждение и попасть в город. При этом сработали технические средства охраны.

В ходе проверки выяснилось, что нарушитель 1980 г.р. ранее судим, что и помешало ему законно получить пропуск.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Задержанный передан сотрудникам полиции.