Последние новости рубрики Общество
17 июня 2019 16:38  [0] Более 800 млн рублей направят в 2019 году на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор
17 июня 2019 16:26  [36] Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области
17 июня 2019 16:05  [82] ЗС НО предложило компенсировать пригородным перевозчикам до 3 рублей за льготников
17 июня 2019 15:27  [116] Карту киосков и рекламных объектов создали в Нижнем Новгороде
17 июня 2019 15:09  [86] "При благоустройстве объектов жители дают очень много ценных рекомендаций", - Денис Москвин
17 июня 2019 14:45  [124] Почти 604 тысячи гектар яровых культур посеяно на полях Нижегородской области в 2019 году
17 июня 2019 14:19  [117] Глеб Никитин проверил благоустройство парка "Лебединый рай" в Выксе
17 июня 2019 13:02  [158] Клубника, которую мы покупаем или выращиваем - это особый вид земляники. Советы Роскачества по выбору ягод
17 июня 2019 11:56  [179] Дзержинские тепловые сети реконструируют трубопроводы отопления и горячего водоснабжения по ул.Октябрьской
17 июня 2019 11:55  [129] Нижегородцы смогут увидеть мир глазами людей с нарушениями зрения
Общество

Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области

17 июня 2019 16:26  [36] Общество
Фото с задержания

Фото с задержания

Фото: Росгвардия

Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть на территорию закрытого города (ЗАТО) Саров 17 июня 2019 года. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Он был обнаружен военнослужащими на одном из участков периметра контролируемой зоны ЗАТО Саров.

Мужчина пытался перебраться через ограждение и попасть в город. При этом сработали технические средства охраны.

В ходе проверки выяснилось, что нарушитель 1980 г.р. ранее судим, что и помешало ему законно получить пропуск.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Задержанный передан сотрудникам полиции.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph