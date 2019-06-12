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Общество

Движение транспорта изменят у стадиона "Нижний Новгород" 20 июня из-за концерта группы "Ленинград"

19 июня 2019 19:37  [119] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта изменят у стадиона "Нижний Новгород" 20 июня из-за концерта группы "Ленинград". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ограничение будет действовать с 14:00 20 июня до 03:00 21 июня.

На концерте ожидается более 50 тысяч зрителей. В связи с этим организаторы просят нижегородцев после концерта воспользоваться, прежде всего, транспортной развязкой около Московского вокзала, чтобы помочь разгрузить прилегающие к стадиону остановки общественного транспорта.

С 14:00 20 июня до 03:00 21 июня по улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской) будут пропускать только аккредитованный организаторами транспорт.

В это время будут перекрыты для проезда улицы:

∙ Должанская (от дома 14А по улице Керченской до Волжской набережной)

∙ Керченская (от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской)

∙ Совнаркомовская (от дома №7 по улице Мануфактурной до улицы Керченской)

∙ Бетанкура (от улицы Самаркандской до Волжской набережной).

С 22:00 до 23:59 20 июня проезд будет запрещён по улицам:

∙ Бетанкура (на участке от Мещерского бульвара до улицы Карла Маркса)

∙ Мещерскому бульвару (на участке от улицы Бетанкура до дома 3 к1)

С 22:00 20 июня до 00:00 21 июня:

∙ Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной)

∙ Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура)

∙ Карла Маркса (на участке от дома 1Б по улице Бетанкура до улицы Бетанкура).

Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

Парковку транспорта на указанных в схеме (опубликованы ниже) участках будет временно ограничена. Парковки около стадиона "Нижний Новгород" станут работать в обычном режиме.

С 22:30 до 23:59 20 июня выезд любого транспорта с парковок, расположенных на прилегающей к стадиону территории (в том числе у магазина "Декатлон", у ТРЦ "Седьмое Небо", у магазина "МЕТРО", у Спасского Староярмарочного собора, у входов на Стадион №3 и №4) будет запрещен.

Длительность работы отдельных маршрутов городского общественного транспорта и метрополитена продлят до 02:00.

На нижеперечисленных трех остановках общественного транспорта организуют отправку дополнительных единиц городского пассажирского транспорта различных маршрутов.

1. На остановке "Микрорайон "Седьмое Небо" на ул.Карла Маркса.

2. На остановке "Мещерский бульвар" на Мещерском бульваре.

3. На остановке "Стрелка" на ул.Советской по маршрутам, проходящим по Канавинскому мосту, в сторону верхней части города, а также по маршрутам, двигающимся в сторону Московского вокзала.

 

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