Коммунальщики устраняют последствия аварии на улице Ковалихинской Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В администрации Нижнего Новгорода сообщили о проведении ремонтных работ на улице Ковалихинской.

Как уточнили в мэрии, в районе дома №9 на улице Нестерова была выявлена поломка на водопроводной линии.

В данный момент утечка из трубы успешно локализована. Специалисты уже устраняют последствия аварии, включая удаление воды и образовавшегося льда с проезжей части.

По предварительным оценкам, завершить все работы планируется до конца сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось о крупной коммунальной аварии на улице Гайдара в Дзержинске Нижегородской области. А на улице Пермякова в Нижнем Новгороде 26 января прорвало канализационную трубу.