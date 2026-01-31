Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Коммунальщики устраняют последствия аварии на улице Ковалихинской

31 января 2026
Коммунальщики устраняют последствия аварии на улице Ковалихинской

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В администрации Нижнего Новгорода сообщили о проведении ремонтных работ на улице Ковалихинской.

Как уточнили в мэрии, в районе дома №9 на улице Нестерова была выявлена поломка на водопроводной линии.

В данный момент утечка из трубы успешно локализована. Специалисты уже устраняют последствия аварии, включая удаление воды и образовавшегося льда с проезжей части.

По предварительным оценкам, завершить все работы планируется до конца сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось о крупной коммунальной аварии на улице Гайдара в Дзержинске Нижегородской области. А на улице Пермякова в Нижнем Новгороде 26 января прорвало канализационную трубу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных