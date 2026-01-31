Коммунальщики устраняют последствия аварии на улице Ковалихинской

Фото:
В администрации Нижнего Новгорода сообщили о проведении ремонтных работ на улице Ковалихинской.
Как уточнили в мэрии, в районе дома №9 на улице Нестерова была выявлена поломка на водопроводной линии.
В данный момент утечка из трубы успешно локализована. Специалисты уже устраняют последствия аварии, включая удаление воды и образовавшегося льда с проезжей части.
По предварительным оценкам, завершить все работы планируется до конца сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось о крупной коммунальной аварии на улице Гайдара в Дзержинске Нижегородской области. А на улице Пермякова в Нижнем Новгороде 26 января прорвало канализационную трубу.
