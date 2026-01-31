Уроженец Лысковского округа Алексей Суров погиб на СВО Общество

В Лысковском районе Нижегородской области простятся с Алексеем Суровым, родившимся в 1991 году. Он погиб, исполняя боевые задачи в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации округа.

Прощание с военнослужащим состоится 2 февраля в 12:00 на площадке возле районного Дворца культуры.

Администрация Лысковского района выразила соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

Ранее стало известно о погибших в зоне специальной военной операции еще двух уроженцев Лысковского округа: это Денис Елисеев и Юрий Сущенко.

Также сообщалось о гибели на СВО Сергея Крючкова из Варнавинского района.