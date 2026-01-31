Уроженец Лысковского округа Алексей Суров погиб на СВО

В Лысковском районе Нижегородской области простятся с Алексеем Суровым, родившимся в 1991 году. Он погиб, исполняя боевые задачи в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации округа.
Прощание с военнослужащим состоится 2 февраля в 12:00 на площадке возле районного Дворца культуры.
Администрация Лысковского района выразила соболезнования родственникам и друзьям погибшего.
Ранее стало известно о погибших в зоне специальной военной операции еще двух уроженцев Лысковского округа: это Денис Елисеев и Юрий Сущенко.
Также сообщалось о гибели на СВО Сергея Крючкова из Варнавинского района.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+