Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области оптимизирует работу пунктов приема платежей и офиса продаж с 1 июля

Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) Нижегородской области оптимизирует работу пунктов приема платежей и офиса продаж и обслуживания клиентов с 1 июля 2019 года. Напомним, компания осуществляет свою деятельность в двух городах Нижегородской области: Дзержинске и Кстове.
Для удобства жителей Дзержинска офис продаж и обслуживания клиентов физических лиц ЕРКЦ с 1 июля работает по новому графику:
Понедельник - четверг: с 8:00 до 18:00
Пятница: с 8:00 до 17:00
Суббота: с 8:00 до 18:00
Воскресенье – выходной день.
Кроме этого, внесены изменения в график работы пунктов приема платежей (ППП) компании. С 1 июля 2019 года ППП ЕРКЦ работают по следующему графику: понедельник - пятница: с 9:00 до 18:00. Обед: с 12:00 до 13:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.
Оплатить текущие квитанции ЕРКЦ, произвести оплату задолженности и пени, в том числе по судебным решениям, заказать повторную квитанцию, передать показания индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды за текущий период по квитанциям ЕРКЦ жители могут в действующих пунктах приема платежей компании:
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1
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Магазин "Сити"
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ул. Петрищева, д.18/39
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2
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ООО "ЕРКЦ"
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ул. Петрищева, д.10А
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3
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ТЦ "Теремок"
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ул. Гайдара, 1
|
4
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ТЦ "Лидия"
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ул. Гайдара, 59 "Е"
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5
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ТЦ "Городской рынок" (ТЦ "Меркурий")
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пр-т Циолковского, 78
По результатам геомаркетинговых исследований, с 01.07.2019 года следующие пункты приема платежей прекращают свою работу:
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1
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Магазин "Подарки"
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пр-т Циолковского, 54 "А"
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2
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Магазин "Солнышко"
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ул. Пирогова, ½
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