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Общество

Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области оптимизирует работу пунктов приема платежей и офиса продаж с 1 июля

25 июня 2019 09:17  [97] Общество

Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) Нижегородской области оптимизирует работу пунктов приема платежей и офиса продаж и обслуживания клиентов с 1 июля 2019 года. Напомним, компания осуществляет свою деятельность в двух городах Нижегородской области: Дзержинске и Кстове.

Для удобства жителей Дзержинска офис продаж и обслуживания клиентов физических лиц ЕРКЦ с 1 июля работает по новому графику:

Понедельник - четверг: с 8:00 до 18:00
Пятница: с 8:00 до 17:00
Суббота: с 8:00 до 18:00
Воскресенье – выходной день.

Кроме этого, внесены изменения в график работы пунктов приема платежей (ППП) компании. С 1 июля 2019 года ППП ЕРКЦ работают по следующему графику: понедельник - пятница: с 9:00 до 18:00. Обед: с 12:00 до 13:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

Оплатить текущие квитанции ЕРКЦ, произвести оплату задолженности и пени, в том числе по судебным решениям, заказать повторную квитанцию, передать показания индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды за текущий период по квитанциям ЕРКЦ жители могут в действующих пунктах приема платежей компании:

1

Магазин "Сити"

ул. Петрищева, д.18/39

2

ООО "ЕРКЦ"

ул. Петрищева, д.10А

3

ТЦ "Теремок"

ул. Гайдара, 1

4

ТЦ "Лидия"

ул. Гайдара, 59 "Е"

5

ТЦ "Городской рынок" (ТЦ "Меркурий")

пр-т Циолковского, 78

По результатам геомаркетинговых исследований, с 01.07.2019 года следующие пункты приема платежей прекращают свою работу:

1

Магазин "Подарки"

пр-т Циолковского, 54 "А"

2

Магазин "Солнышко"

ул. Пирогова, ½

 

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