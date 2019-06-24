Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области оптимизирует работу пунктов приема платежей и офиса продаж с 1 июля Общество

Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) Нижегородской области оптимизирует работу пунктов приема платежей и офиса продаж и обслуживания клиентов с 1 июля 2019 года. Напомним, компания осуществляет свою деятельность в двух городах Нижегородской области: Дзержинске и Кстове.

Для удобства жителей Дзержинска офис продаж и обслуживания клиентов физических лиц ЕРКЦ с 1 июля работает по новому графику:

Понедельник - четверг: с 8:00 до 18:00

Пятница: с 8:00 до 17:00

Суббота: с 8:00 до 18:00

Воскресенье – выходной день.

Кроме этого, внесены изменения в график работы пунктов приема платежей (ППП) компании. С 1 июля 2019 года ППП ЕРКЦ работают по следующему графику: понедельник - пятница: с 9:00 до 18:00. Обед: с 12:00 до 13:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

Оплатить текущие квитанции ЕРКЦ, произвести оплату задолженности и пени, в том числе по судебным решениям, заказать повторную квитанцию, передать показания индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды за текущий период по квитанциям ЕРКЦ жители могут в действующих пунктах приема платежей компании:

1 Магазин "Сити" ул. Петрищева, д.18/39 2 ООО "ЕРКЦ" ул. Петрищева, д.10А 3 ТЦ "Теремок" ул. Гайдара, 1 4 ТЦ "Лидия" ул. Гайдара, 59 "Е" 5 ТЦ "Городской рынок" (ТЦ "Меркурий") пр-т Циолковского, 78

По результатам геомаркетинговых исследований, с 01.07.2019 года следующие пункты приема платежей прекращают свою работу: