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Фигурантка уголовного дела о краже с карты коллеги родила в Нижнем Новгороде

21 июня 2026 12:06 Общество
Фигурантка уголовного дела о краже с карты коллеги родила в Нижнем Новгороде

Девушка, которую обвинили в краже после путаницы с банковскими картами, родила дочь в Нижнем Новгороде. Об этом в социальных сетях рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Напомним, нижегородка стала фигуранткой уголовного дела после того, как случайно расплатилась в аптеке и продуктовом магазине неименной банковской картой своей коллеги. Ущерб в размере 11 тысяч рублей был возмещен, заявительница претензий не имеет, однако дело прекращено не было.

Девушка долгое время не могла вернуться из столицы в родной город, в том числе ради того, чтобы воспользоваться оплаченными услугами в местном роддоме. Четыре раза она подавала ходатайство с просьбой на время снять подписку о невыезде, но ей снова и снова отказывали.

Смягчения меры пресечения удалось добиться после вмешательства омбудсмена. Яна Лантратова обратилась в Следственный департамент МВД, обращая внимание правоохранителей на сложившуюся ситуацию.

Мы обратились в МВД России. С просьбой рассмотреть обстоятельства дела и принять решение с учетом принципов гуманизма. Нас услышали. Меру пресечения изменили. Девушка смогла отправиться домой, — написала уполномоченный по правам человека в России.

16 июня нижегородка родила дочь, которую назвали Василисой. Вскоре мать с новорожденной девочкой выписали из роддома, и они воссоединились с родными.

Большое спасибо еще раз за все. Даже представить не могу, чтобы я это пережила не рядом с семьей, — рассказала девушка.

Ранее мы сообщали о том, что уполномоченный по правам человека в Нижегородской области помогла срочнику добиться расторжения незаконного контракта.

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Теги:
Дети Кража Уполномоченный по правам человека
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