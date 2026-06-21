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Жительница Нижегородской области лишилась 4 млн рублей, помогая подруге

21 июня 2026 09:45 Общество
Жительница Нижегородской области лишилась 4 млн рублей, помогая подруге

45-летняя жительница Володарска стала жертвой мошенников, переведя на неизвестные счета более четырех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина решила помочь своей приятельнице, которая якобы не могла самостоятельно вывести доход от инвестиций. Подруга попросила помочь в проведении финансовых операций.

Вскоре банковские счета участниц были заблокированы. После этого неизвестные, представившиеся сотрудниками брокерской фирмы, убедили потерпевшую, что для разблокировки необходимо перевести личные накопления на указанные ими счета.

Затем под предлогом завершения процедуры вывода средств женщину убедили оформить кредит на практически один миллион рублей и также перечислить деньги. Однако доступ к доходу от инвестиций так и не был получен. Общий ущерб составил более 4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас правоохранители устанавливают личности, причастные к совершению преступления.

Ранее мы сообщали о том, что банки и операторов связи обязали возмещать ущерб жертвам мошенников.

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Теги:
Володарск Деньги Мошенничество
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