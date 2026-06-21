Опубликован прогноз погоды в Нижнем Новгороде на рабочую неделю 22—26 июня Общество

Небольшое похолодание и дожди ждут нижегородцев на предстоящей неделе. Прогноз составлен сервисом «Яндекс. Погода».

Самым теплым днем станет понедельник. К обеду воздух прогреется от +20 до +25 градусов, а к ночи похолодает от +23 до +18 градусов. Синоптики также обещают переменную облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 3−4 м/с.

В первую половину дня 23 июня ожидается небольшой дождь, который закончится к вечеру. В светлое время суток за окном — от +19 до +23 градусов, в темное — от +21 до +15 градусов. Ветер сохранит направление, но усилится до 3−6 м/с.

В среду прогнозируется переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся от +17 до +21 градуса, ночью — опустятся от +19 до +14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1−4 м/с.

Утром и в обед 25 июня в городе будет идти небольшой дождь, который утихнет вечером. В первую половину дня за окном — от +16 до +19 градусов, во вторую — от +18 до +15 градусов. Ветер не изменит направление, но немного ослабится до 1−3 м/с.

Синоптики обещают дожди в течение всего пятничного дня, который будет особенно сильным в обед и вечером. В светлое время суток воздух прогреется от +16 до +20 градусов, в темное — похолодает от +18 до +15 градусов. Скорость порывов северо-западного ветра составит 2 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что до 35 мм осадков может выпасть в Нижнем Новгороде за три дня.