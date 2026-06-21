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Общество

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области

21 июня 2026 09:50 Общество
Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области утром 21 июня. Соответствующие оповещения разослала РСЧС в 09:40.

Жителей региона просят сохранять спокойствие. В экстренных случаях рекомендуется звонить по каналу связи 112.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 июня в России перехватили и уничтожили 239 БПЛА. Нижегородская область в списке атакованных не значится.

Напомним, 20 июня режим беспилотной опасности в Нижегородской области вводили дважды. В международном аэропорту имени Чкалова также действовали ограничения.

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Теги:
беспилотники БПЛА
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