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Общество

Нижегородская телебашня засияет узорами народных промыслов 21 июня

21 июня 2026 10:32 Общество
Нижегородская телебашня засияет узорами народных промыслов 21 июня

21 июня, в День народных художественных промыслов, на телебашне в Нижнем Новгороде включат специальную архитектурно-художественную подсветку. Иллюминация будет работать с 21:30 до 22:00.

Праздничное световое оформление подготовлено филиалом РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» совместно с региональным министерством туризма и промыслов в рамках партнерского проекта.

В оформлении самого высокого сооружения города будут задействованы узнаваемые мотивы нижегородских народных художественных промыслов — балахнинского кружева, казаковской филиграни, чкаловского гипюра, городецкой и хохломской росписи. Также на медиафасаде также появится бегущая строка с указанием праздничной даты.

День народных художественных промыслов учрежден указом Президента РФ в 2022 году и отмечается каждый год в предпоследнее воскресенье июня. Инициатива закрепления даты на федеральном уровне принадлежит Нижегородской области. В регионе профессиональный праздник работников отрасли отмечается с 2013 года.

Ранее мы сообщали о том, что выставка народных художественных промыслов «Дело рук» (6+) открылась в Нижнем Новгороде.

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Теги:
НХП телебашня Хохлома
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